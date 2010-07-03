В Москве из-за пандемии отели стали сдавать номера для длительного проживания

В связи с резким снижением количества туристов из-за пандемии московские отели стали сдавать свои номера в долгосрочную аренду. Сегодня вместо "бабушкиного" варианта с коврами и старой мебелью можно снять апартаменты в отеле и завтракать с видом на центр столицы. Москва 24 узнала, сколько стоит услуга, что туда входит и у кого она пользуется наибольшей популярностью.

Тариф "долгосрочный"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объявления о сдаче апартаментов в отеле стали все чаще появляться на сайтах по аренде квартир в Москве. Клиентов заманивают удобным расположением, шикарными номерами, полной инфраструктурой и видами на столицу. В номерах есть необходимые бытовые вещи: чайник, гладильная доска, шкаф, телевизор, кондиционер, оборудованная мини-кухня.



Условия проживания могут быть разными, но обычно за все дополнительные услуги (завтраки, уборка, смена белья) нужно платить. В среднем стоимость за номер варьируется от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

Представитель отеля "Китай-город" в Лубянском проезде рассказала Москве 24, что они начали предлагать номера для длительного проживания уже в июле этого года. Летом таким тарифом пользовались студенты и те, кто приезжал в Москву работать. Сейчас контингент поменялся. И в основном это люди, которые раньше снимали квартиры, а сейчас решили попробовать необычный, комфортабельный тип жилья. "Есть люди с детьми, командировочных почти нет", – отметила представитель отеля.

По ее словам, персонал относится к такой ситуации спокойно и постояльцы, долго проживающие в отеле, стали им уже почти как родные. "Мы уже к этому привыкли", – отметила представитель гостиницы.





представитель отеля "Китай-город" Мы сдаем именно на месяц, некоторым продлеваем, но надеемся, что скоро все это закончится. Это очень невыгодно. Цена отличается практически в четыре раза.

Действительно, при оплате за месяц одноместный номер в отеле стоит 34 тысячи рублей, двухместный – 39 тысяч рублей. В этом случае стоимость одного дня составляет порядка 1 100–1 300 рублей, хотя стандартный посуточный тариф в отеле начинается от трех тысяч рублей.

В гостинице "Аминьевская", которая расположена рядом с "Экспоцентром" и "Сколково", долгосрочное проживание длиною в месяц практикуется давно. "Мы сдаем номера на месяц, но это у нас в принципе как тариф идет, вне зависимости от самоизоляции и пандемии", – рассказала представитель гостиницы в диалоге с Москвой 24.





представитель гостиницы "Аминьевская" Как правило, в номере проживают один-два человека. Завтраки при месячном проживании не предоставляются. Услуги стирки и белья также платные. Уборка по данному тарифу на месяц проходит раз в две недели, вынос мусора – каждый день.

В остальном номера не отличаются от любых других номеров, сдающихся посуточно, отметили в гостинице. Дополнительно оплачивать коммунальные платежи не требуется, однако предоплата за месяц вносится в первый день заселений, как при обычной аренде квартиры.

Отельерам нужны средства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несмотря на всплеск предложений от отелей сдавать номера в долгосрочную аренду, рынок жилья не изменился, считает вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. "Рынок аренды жилья ничуть не перекосило, он этого практически не заметил. И дело даже не столько в объеме, который несопоставим с рынком, а также в том, что этой новостью пока мало кто владеет, люди в своей массе, скорее всего, не знают об этом", – объяснил Самойлов в диалоге с Москвой 24.

Эксперт предположил, что проживание в отелях будет востребовано у определенного сегмента аудитории, но далеко не у всех людей.





Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов Будет востребовано у тех, кто тяготеет к определенному уровню не только самой недвижимости, но и прилагающемуся сюда уровню дополнительного сервиса. Но в массе – я все-таки сомневаюсь.

В свою очередь, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в диалоге с Москвой 24 рассказал, что возможность снять номер в отеле на длительный период времени в стране была всегда, даже вне пандемии.





Игорь Бухаров президент Федерации рестораторов и отельеров России Это сложившаяся деловая практика: вы можете приехать на неделю, можете снять отель на месяц или на год. В принципе (у нас это не практикуется), но вы можете вообще в нем жить. Если вы снимите номер на ближайшие пять лет, то, поверьте мне, вам его дадут, если там нет каких-то изменений.

При этом, по словам Бухарова, отель даст наименьшую цену. "Это будет определенная договорная цена, которая даст отелю возможность заполнить данный номер, это его устраивает", – отметил отельер.

По мнению Бухарова, в формате долгосрочной аренды номеров в отеле нет ничего нового, но в текущей ситуации пандемии, когда люди сидят на изоляции и надоедают друг другу, это может быть хорошим вариантом временно пожить раздельно, а также снизить риск заражения.

Эксперт отметил, что отели сильно теряют в деньгах из-за отсутствия туристов, поэтому им нужно как-то выходить из ситуации.





Игорь Бухаров президент Федерации рестораторов и отельеров России Даже сдавая сегодня по меньшей цене и теряя деньги, отелям все равно нужны оборотные средства для того, чтобы заплатить налоги и зарплату. Вы могли сдать номер за 5 тысяч рублей, а сдаете за тысячу: вы теряете в 5 раз, но за 5 тысяч вы сегодня его не сдадите.

Еще одним предложением от отелей для москвичей стала возможность снять номер с 09:00 до 18:00 для удаленной работы. Услуга рассчитана на горожан, которые в условиях дистанционной работы вынуждены искать альтернативы, чтобы не заниматься делами в тесном кругу семьи.

Предложение на рынке есть, есть ли на него спрос – покажет время. Сегодня отельеры будут делать все, чтобы получить какой-то доход для того, чтобы существовать, заключил Бухаров.