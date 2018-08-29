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Город

29 августа, 20:03

Комплексное благоустройство Лесной улицы завершилось в столице

город благоустройство

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство Лесной улицы полностью завершилось в столице. В ближайшее время, согласно планам столичных властей, на ней появится фермерский рынок и большой ресторанный дворик. Сама улица превратится из рабочей площадки в удобное общественное пространство.

История изменения облика Лесной улицы

Лесная улица возникла в начале XIX века, свое название она получила от лесных складов и рынка, существовавших здесь до начала следующего столетия. В 1874 году там создали депо для конок – первого рельсового транспорта столицы. В начале XX века предприятие стало Миусским трамвайным парком, новый транспорт начал ходить по улице в 1904 году. Трамваи навсегда стали неотъемлемой частью облика Лесной. В 1921 году парк получил имя революционера Щепетильникова, затем превратился в троллейбусное предприятие. Депо является объектом культурного наследия.

В августе 2018 года столичные власти закончили благоустройство Лесной улицы и прилегающих территорий. Общая протяженность облагороженных пространств составила 6,6 километра, а площадь – 9,25 гектара. Благоустройство стало продолжением работ, начатых в 2017 году. Тогда в порядок привели 1-ю Тверскую-Ямскую улицу и площадь Тверская Застава. Рабочие продлили трамвайные пути на километр, на площадь у Белорусского вкозала вернули трамвай и памятник Максиму Горькому.

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основной задачей благоустройства Лесной улицы было формирование системы общественных центров и мест притяжения людей в пешей доступности от станций метро "Белорусская" и "Новослободская". Одним из них станет Миусское трамвайное депо, в котором откроется крупнейший в столице ресторанный дворик и ярмарка фермерских продуктов.

Саму улицу вымостили крупными гранитными плитами, поменяли бортовой камень, обустроили подземную кабельную канализацию и обновили ливневку. Ширина тротуаров увеличилась на 0,5-3 метра. На проезжей части уложен новый асфальт, а число полос для движения машин не изменилось.

Для трамваев оборудовали восемь новых повышенных платформ "венского типа" с современными остановочными павильонами. Для освещения улицы установили 396 опор освещения. Вдоль Лесной улицы и на прилегающей территории уложили 8,3 тысячи квадратных метров газона, установили 93 лавочки и 238 урн. В порядок привели фасады 21 здания. Осенью 2018 года на улице высадят 129 деревьев, а весной 2019 года – 131 кустарник.

Подрядчиком по проекту выступило АО "Агентство развития перспективных технологий".

Благоустройство улиц, прилегающих к Лесной

Благоустройство столичных улиц в 2018 году

Помимо Лесной улицы до конца 2018 года в столице завершат комплексное благоустройство шести городских территорий. Уже закончены работы на улицах и территориях, прилегающих к главному входу ВДНХ, в переулках Ивановской горки, прилегающих к скверу в Большом Спасоглинищевском переулке. Благоустроены и переулки Замоскворечья, прилегающие к Храму Воскресения в Кадашах.

Продолжается обновление Еврейского музея и центра толерантности, территории, прилегающей к станции метро "Улица1905 Года" и исторического прохода к Парку Горького со стороны Ленинского проспекта.

Кроме того, до конца года в порядок приведут другие городские территории в жилых районах общей площадью 119 гектаров.

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