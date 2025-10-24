Москвичи смогут посетить бесплатные мастер-классы и экскурсии в выходные 25–26 октября

В грядущие выходные в Москве запланировано множество мероприятий: жители столицы смогут посетить спортивные соревнования, а также побывать на исторических экскурсиях и мастер-классах. Куда отправиться 25 и 26 октября – в материале Москвы 24.

Захватывающие выступления

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В предстоящие выходные в Москве состоится серия спортивных мероприятий. Все желающие смогут увидеть гимнастические шоу и соревнования, а также посетить этап турнира "Кубок московского спорта по фигурному катанию на коньках".

Спортивно-гимнастическое шоу "Спортрота" запланировано на 25 октября на "ВТБ Арене" – Центральном стадионе "Динамо". Представление посвящено спортсменам – участникам Великой Отечественной войны, которые после ее окончания продолжили добиваться побед на спортивных аренах. В нем будет участвовать многократная олимпийская чемпионка мира и Европы Светлана Хоркина.

В программе также примут участие известные гимнасты, включая Елену Замолодчикову, Екатерину Селезневу, Артура Далалояна, Давида Белявского, Александра Солдатова и Владислава Уразова. Помимо них, выступят юные воспитанники из спортивных школ Москвы и регионов. Начало в 18:00, вход по билетам.

Турнир по художественной гимнастике "Будь чемпионом" пройдет 25 и 26 октября в спортивной школе олимпийского резерва по художественной гимнастике Московского городского физкультурно-спортивного объединения Москомспорта по адресу улица Удальцова, дом 40. Участвовать будут гимнастки 2018 года рождения и старше: они выступят в индивидуальном и групповом зачетах. Для зрителей посещение турнира бесплатное.

В свою очередь, второй этап Кубка по фигурному катанию "Битва школ" тоже пройдет 25 и 26 октября. Его организуют в центре фигурного катания Этери Тутберидзе по адресу: Новоясеневский проспект, дом 26. К участию приглашены юные фигуристы в возрасте от 6 до 13 лет. Вход на соревнования свободный.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для тех, кто хочет принять в занятиях непосредственное участие, в усадьбе Алтуфьево 25 октября с 10:00 до 11:00 состоится бесплатная фитнес-тренировка для взрослых (для посещения нужна спортивная одежда).

В воскресенье в парке "Фили" пройдут обучающие занятия по шахматам от клуба "Блиц" с 11:00 до 12:00 в павильоне "Букингдом" для детей от шести лет. А в парке 50-летия Октября в субботу с 16:00 до 18:00 состоится занятие "Игры разума" в шахматном павильоне (также для детей от шести лет). Участникам предложат решить логические задачи, головоломки и ребусы.

Кроме того, в Измайловском парке 26 октября запланировано занятие "Гимнастика" для посетителей старше 18 лет в шахматно-шашечном павильоне. Программа включает комплекс упражнений на развитие силы, координации и гибкости.

Экскурсии и творческие занятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ландшафтном парке "Митино" в выходные пройдут экскурсия и мастер-класс по начальной военной подготовке. Участников научат основам первой помощи, использованию азбуки Морзе, а также предложат пройти полосу препятствий и занятия в школе разведчиков. Мероприятия рассчитаны на гостей старше 10 лет, участие бесплатное, но требуется регистрация.

В Лианозовском парке в субботу и воскресенье с 15:00 до 18:00 прозвучат любимые мелодии в рамках музыкальных программ.

Парк "Северное Тушино" в субботу приглашает на праздник в честь 45-летия подводной лодки "Новосибирский комсомолец", который состоится на площади возле музея. В программе мастер-классы по росписи шоперов и живописи в центре "Северное сияние" (они пройдут в 12:00 и 14:00 соответственно). В воскресенье также запланированы экологическая прогулка "Дубы" в 14:00, еще один мастер-класс по живописи в то же время и моноспектакль "Есенин. Русь моя родная!" в 18:00. Вход свободный.

В свою очередь, в субботу гостей лесопарка "Кусково" ждет "Ламповый вечер". Мероприятие будет включать несколько активностей: с 13:00 до 18:00 в тереме "Дачное Кусково" желающие смогут поиграть в настольные игры, а с 15:00 до 18:00 узнать о масляной живописи. Участникам расскажут о технике "а-ля прима" ("написано в один прием") и продемонстрируют процесс создания картины от начала до конца. Завершится программа в 18:00 концертом камерной музыки, где прозвучат сочинения Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха.

А усадьба Воронцово приглашает детей от 9 лет на бесплатное творческое занятие 25 октября. С 10:00 до 11:00 в павильоне-читальне будет работать мастерская "Мир театра и кино". В формате интерактивной игры участники изучат различные виды сценического искусства: драматический, музыкальный и кукольный театр. В программе – изучение различий между жанрами и техник передачи эмоций актерами в кино и на театральной сцене.

В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" в субботу организуют арт-выходные "Трафаретные рисунки", где при создании изображений понадобятся губки, трафареты и краски. В воскресенье пройдет мастер-класс по созданию осенних композиций "Королева осень – тыква!" и занятие по развитию внимания и памяти. Также в воскресенье запланирован сеанс арт-терапии для гостей от 16 лет в павильоне "Лекторий" с 15:00 до 16:00.

В субботу в 13:00 состоится бесплатная экскурсия "История Филей" об усадьбе Нарышкиных. Она начнется у главного входа парка "Фили".

Также 25 октября парк "Красная Пресня" подготовил насыщенную программу. В 11:00 начнутся параллельно два творческих занятия: мастер-класс по созданию осенней аппликации для детей и урок по рисованию пейзажа гуашью. Днем, в 16:00, состоится занятие по актерскому мастерству с освоением техник сценической речи и артикуляции, а в 17:00 – вокальный урок с персональными рекомендациями преподавателя.

А в воскресенье в парке "Красная Пресня" также пройдет психологический тренинг по урегулированию конфликтов в 16:00, а в 17:00 – занятие по созданию парфюмерных композиций. Все мероприятия в парке бесплатны и не требуют предварительной регистрации.