Как технологии и строительство улучшили жизнь москвичей

Не так давно мы долго стояли в очередях, чтобы записаться на прием к врачу или получить необходимый документ в госучреждении. А чтобы оплатить штраф, зачастую необходимо было ехать на другой конец Москвы. Сегодня все изменилось, и социальная жизнь горожан стала гораздо комфортнее. Рассказываем, какими преобразованиями могут гордиться москвичи.

Городские поликлиники

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин, портал мэра и правительства Москвы, ТАСС/Станислав Красильников

На протяжении десятилетий москвичам приходилось выстаивать большие очереди или часами дозваниваться до регистратуры, чтобы записаться к врачу. Сегодня пациенты могут в режиме онлайн за считаные минуты записаться к нужному специалисту или прикрепиться к поликлинике. Также по электронной почте можно получить результаты анализов, снимки КТ и МРТ.

Сами поликлиники тоже постепенно меняются. Здания и лечебные кабинеты модернизируют в соответствии с новым стандартом поликлиник, устанавливается современное оборудование, создается комфортная среда для врачей и пациентов. До конца 2023 года будет отремонтировано 135 зданий городских поликлиник.

Современные школы

Фото: Москва 24/Роман Балаев, Москва 24/Игорь Иванко

Москва шагает вперед вместе с развитием цифровых технологий. В первую очередь инновации пришли в образовательные учреждения. Сегодня маленькие москвичи учатся с помощью платформы МЭШ ("Московская электронная школа"). Во многих школах установлены многофункциональные интерактивные панели с сенсорным экраном, учебные материалы можно получать из онлайн-базы, а вместо проверочных на листочках – делать интерактивные тесты.

Благодаря МЭШ у родителей появилась возможность следить за дневником и оценками ребенка онлайн. Там же можно прочитать комментарии учителя или предупредить, что ребенок заболел и не придет в школу. Кроме того, родители могут с точностью до минуты знать, когда их дети зашли в школу и что ели на обед.

"Мои документы"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев, портал мэра и правительства Москвы, РИА Новости/Михаил Фомичев, РИА Новости/Илья Питалев

Центр госуслуг "Мои документы" открыл для москвичей новый дружелюбный и эффективный способ взаимодействия с госструктурами. Сегодня можно получить необходимые документы и информацию быстро и без лишних очередей. Всего в Москве работает 125 центров, причем 98% услуг предоставляются без привязки к месту жительства.

Десятки услуг москвичи могут оформить онлайн, например подать заявление в ЗАГС, записать ребенка в детский сад или школу, оплатить парковку, штрафы и услуги ЖКХ. В личном кабинете можно отслеживать все свои платежи, а также настроить автоплатежи и напоминания. Более 90 услуг доступно для бизнеса, включая проверку наличия разрешения на деятельность и выдачу пропусков.

Новые жилые дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа по реновации жилья стартовала в Москве в 2017 году. В ее рамках за 15 лет планируется снести более 5 тысяч ветхих домов, которые могут вскоре превратиться в аварийное жилье. На их месте будет построено современное комфортное жилье, срок эксплуатации которого при надлежащем обслуживании и ремонте должен составить более 100 лет.

В районах, где сносятся старые дома и строятся новые, будут возведены школы, детские сады, поликлиники и места досуга. Также предусмотрено развитие транспортной сети. Первые участники программы реновации уже успели оценить новое жилье. Здания строятся из современных материалов, с застекленными лоджиями, квартиры в них с более высокими потолками и лучшей звукоизоляцией по сравнению с панельными пятиэтажками.

Детские сады

Фото: ТАСС/Антон Тушин, портал мэра и правительства Москвы



Сергей Собянин мэр Москвы Образование в этом году столкнулось с серьезными проблемами – это вынужденные дополнительные каникулы, дистанционка и так далее, тем не менее мы не прекращаем строить новые школьные здания. Они, конечно, будут востребованы. За последние годы мы построили около 400 зданий объектов образования – это школы, детские дошкольные учреждения.

Спрос на садики и образовательные учреждения в Москве довольно высок. Чтобы обеспечить всех маленьких москвичей местами, в столице с 2011 года было построено 393 здания образовательных учреждений, в том числе 288 детских садов и 105 школ. Только с начала 2020 года в эксплуатацию ввели 24 объекта, до конца года планируется построить еще восемь детских садов и 16 зданий для школ.