Железные кони на воле: готовим байки к мотосезону

Пока автомобилисты думают над тем, менять ли зимнюю резину на летнюю, мотоциклисты смахивают пыль со шлемов и потирают руки в предвкушении начала мотосезона. Тем не менее не все знают, что каждый новый сезон должен начинаться с обязательной подготовки байка. О том, что необходимо сделать, мастера из гаража мотообъединения "Восьмерка" рассказали корреспонденту m24.ru Александру Лесных.

Короли дорог

"Человеческая эволюция началась на четырех лапах и закончилась на двух колесах" – эти слова принадлежат одному из героев культовой киноленты Люка Бессона "Такси".

С ним сложно не согласиться. Каких только байков в наши дни не встретишь. Чопперы, туристические мотоциклы (туристы), спортбайки, эндуро – этот список можно продолжать до бесконечности.

Очевидно, что, в отличие от автомобиля, мотоцикл – удовольствие сезонное, особенно в России, где большую часть года земля покрыта снегом, а двухколесный друг стоит в гараже и ждет своего часа.

Разумеется, зимнее хранение мотоцикла – это не просто поставил и забыл. В таком случае железный конь вряд ли пройдет и половину заложенного в нем ресурса.

Перед хранением

Прежде чем загнать мотоцикл в гараж на зиму, необходимо выполнить ряд процедур.

Если речь идет о холодном хранении, то есть в гараже или в боксе, первым делом из двигателя нужно слить все жидкости – масло и антифриз. Специалисты рекомендуют сразу заменить масляный фильтр.

Затем с помощью бумаги или обычной тряпки необходимо наглухо заткнуть глушитель мотоцикла – так вы защитите внутренности байка от попадания влаги. Не помешает также снять аккумулятор.

После этого мотоцикл обязательно нужно помыть и протереть, причем желательно снять с него весь пластик: после активной езды в щелях может скопиться не только грязь, но и химические реагенты.

Эксперты также советуют вооружиться силиконовой смазкой и промазать ей все резиновые детали мотоцикла: ручки, тормозные шланги и уплотнители.

Если вы проделали все вышеперечисленные процедуры, то можно переходить к чистке цепного привода.

Чистка зубов

Вообще у мотоциклов с цепным приводом именно это место является самым больным. Неухоженная цепь может стать причиной серьезных проблем, начиная от потери крутящего момента и заканчивая ее обрывом, что непременно приведет к печальным, а возможно, и фатальным последствиям.

В первую очередь цепь нужно хорошенько почистить – для этого существуют специальные щетки, хотя старая обувная или зубная щетка тоже вполне сгодится.

Совет Проще всего проводить эту манипуляцию при помощи друзей: поднимаете заднюю часть мотоцикла, ставите его на нейтральную передачу, и, пока один с силой прижимает смоченную в керосине щетку к цепи, второй с силой крутит заднее колесо.

Обратите внимание на то, что важнее всего очистить внутреннюю часть цепи, а не боковую – именно там расположены сальники, которые больше всего подвержены загрязнению и образованию ржавчины.

После того как цепь очищена, ее нужно смазать. Делается это по тому же принципу: пока один крутит заднее колесо, второй распыляет специальное смазывающее средство на сальники.

В самом конце вам предстоит натяжка цепи. Если она провисает примерно на два сантиметра и более, то на таком мотоцикле отправляться в путь нельзя. Как производится ее натяжка, подробно рассказано и показано в нашем видеоролике.

Еще один совет Вместе с тем нужно проверить все подшипники, установленные в движущихся деталях мотоцикла – в руле и колесах. Где они расположены и как их достать, вы также можете посмотреть

А можно я уже поеду?

Конечно можно! Осталось только залить масло, вернуть на место аккумулятор, достать ветошь из глушителя и, собственно, все – можно открывать сезон.

В этом году ближайшие мероприятия, посвященные открытию мотосезона, пройдут 22 апреля и 6 мая.

На 22 апреля запланировано открытие "Мотомосквы" – сбор колонны назначен на 11:30 на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. После этого колонна направится в сторону "Сокольников", где посетителей ждет грандиозное байк-шоу.

Накануне заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что 6 мая по просьбе нескольких мотосообществ столичные власти проведут грандиозный мотопарад.

