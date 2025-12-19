Кулинарные мастер-классы пройдут в центрах московского долголетия 20 и 21 декабря

Центры московского долголетия подготовили большую программу, в которую вошли различные новогодние мероприятия. О самых интересных – в нашем материале.

Празднично подвести итоги года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, в центрах московского долголетия состоятся предновогодние мероприятия для всех желающих. Здесь же появится и праздничная доска для подведения итогов года: на ней участники проекта смогут указать свои самые значимые события и успехи. Сами пространства будут украшены так, чтобы каждый погрузился в атмосферу праздника. Гостей будут встречать праздничные мелодии и горячий чай.

В субботу активности запланированы во всех районных центрах, кроме флагманских. Основные площадки будут открыты для гостей на следующий день, в воскресенье.

На творческих занятиях посетители сделают праздничные поделки и украшения: объемные открытки, игрушки на елку, свечи и тематические композиции.

Также участники овладеют навыками сервировки новогоднего стола и научатся оформлять личную карту желаний. В целом программа включает в себя самые разнообразные активности – от прикладных мастерских до музыкальных и танцевальных вечеров. Актуальное расписание можно узнать на сайте.

Важной частью события также станут выступления самих участников проекта "Московское долголетие". В центрах состоятся концерты, танцевальные шоу и открытые репетиции творческих коллективов. Для всех желающих организуют мастер-классы по вокалу и различным танцевальным стилям, включая народный, танго и фламенко. Дополнительно можно будет попробовать свои силы в прикладном творчестве, рисовании, а также почувствовать себя актером.

Лекции и кулинарные мастер-классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках мероприятия также запланирована обширная познавательная программа. В субботу и воскресенье для гостей проведут тематические лекции о здоровье, искусстве и культуре.

Например, в центре "Хорошевский" любителям искусства предложат узнать больше о зимней скульптуре: истории создания ледяных и снежных композиций, а также их значении.

В "Тимирязевском" состоится встреча, на которой расскажут о важности витаминов в зимний период и способах поддержания энергии и бодрости в холодное время года.

Поклонникам литературного творчества в центре московского долголетия "Гагаринский" предложат послушать лекцию "Юность Александра Блока" и узнать о личности и ранних произведениях поэта.

Также в преддверии Нового года в тринадцати центрах московского долголетия состоятся кулинарные занятия, которые проведут специалисты из Международного института интегративной нутрициологии. Приготовить закуску из филе курицы, свежих овощей и сыра, а также узнать об основах правильного питания можно будет с 11:00 до 13:00. Кроме того, специалисты поделятся советами, как совместить праздничное меню с пользой для здоровья.

Уточнить программу праздничных мероприятий и время их проведения можно непосредственно в центрах московского долголетия. Также для справок доступен номер +7 (495) 870-44-44.

