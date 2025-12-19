Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 12:09

Город
Главная / Истории /

Кулинарные мастер-классы пройдут в центрах московского долголетия 20 и 21 декабря

Создавая настроение: что приготовили центры московского долголетия к Новому году

Центры московского долголетия подготовили большую программу, в которую вошли различные новогодние мероприятия. О самых интересных – в нашем материале.

Празднично подвести итоги года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, в центрах московского долголетия состоятся предновогодние мероприятия для всех желающих. Здесь же появится и праздничная доска для подведения итогов года: на ней участники проекта смогут указать свои самые значимые события и успехи. Сами пространства будут украшены так, чтобы каждый погрузился в атмосферу праздника. Гостей будут встречать праздничные мелодии и горячий чай.

В субботу активности запланированы во всех районных центрах, кроме флагманских. Основные площадки будут открыты для гостей на следующий день, в воскресенье.

На творческих занятиях посетители сделают праздничные поделки и украшения: объемные открытки, игрушки на елку, свечи и тематические композиции. 

Также участники овладеют навыками сервировки новогоднего стола и научатся оформлять личную карту желаний. В целом программа включает в себя самые разнообразные активности – от прикладных мастерских до музыкальных и танцевальных вечеров. Актуальное расписание можно узнать на сайте

Важной частью события также станут выступления самих участников проекта "Московское долголетие". В центрах состоятся концерты, танцевальные шоу и открытые репетиции творческих коллективов. Для всех желающих организуют мастер-классы по вокалу и различным танцевальным стилям, включая народный, танго и фламенко. Дополнительно можно будет попробовать свои силы в прикладном творчестве, рисовании, а также почувствовать себя актером.

Лекции и кулинарные мастер-классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках мероприятия также запланирована обширная познавательная программа. В субботу и воскресенье для гостей проведут тематические лекции о здоровье, искусстве и культуре.

Например, в центре "Хорошевский" любителям искусства предложат узнать больше о зимней скульптуре: истории создания ледяных и снежных композиций, а также их значении.

В "Тимирязевском" состоится встреча, на которой расскажут о важности витаминов в зимний период и способах поддержания энергии и бодрости в холодное время года.

Поклонникам литературного творчества в центре московского долголетия "Гагаринский" предложат послушать лекцию "Юность Александра Блока" и узнать о личности и ранних произведениях поэта.

Также в преддверии Нового года в тринадцати центрах московского долголетия состоятся кулинарные занятия, которые проведут специалисты из Международного института интегративной нутрициологии. Приготовить закуску из филе курицы, свежих овощей и сыра, а также узнать об основах правильного питания можно будет с 11:00 до 13:00. Кроме того, специалисты поделятся советами, как совместить праздничное меню с пользой для здоровья.

Уточнить программу праздничных мероприятий и время их проведения можно непосредственно в центрах московского долголетия. Также для справок доступен номер +7 (495) 870-44-44.

Читайте также


Старкина Маргарита

городпраздникиистории

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика