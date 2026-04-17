Концерты и экскурсии пройдут в Дни исторического и культурного наследия 18–19 апреля

Дни исторического и культурного наследия начнутся в столице 18 апреля. Все желающие смогут посетить редкие памятники культуры, в частности подземный музей, расположенный на глубине 7 метров, а также покои Петра I и выставку "Гератские напевы". Какие еще мероприятия в рамках акции можно посетить в Москве 18 и 19 апреля – в нашем материале.

Открыть парашют и посетить застолье

Дни исторического и культурного наследия пройдут в столице с 18 апреля по 31 мая. Сергей Собянин отметил, что акция проводится в 26-й раз и посвящена теме "Наследие вокруг нас". Все желающие смогут посетить около 300 объектов культурного наследия, включая обычно закрытые памятники старины и недавно отреставрированные здания, подчеркнул мэр.

В частности, обзорно-тематические экскурсии по выставке "Гератские напевы" пройдут в Государственном выставочном зале истории войны в Афганистане 18 апреля. Экспозиция посвящена боевым действиям, которые велись в провинции Герат. Здесь представлены подлинные письма и личные вещи бойцов, документальные материалы и фотографии. Все эти предметы раскрывают детали повседневной жизни и службы воинов-интернационалистов. Бесплатные экскурсии пройдут в 10:00, 13:00 и 16:00.

Экскурсионную программу "Авиагородок: история и тайны Внукова", которая приурочена к Международному дню памятников и исторических мест, организует культурный центр "Внуково" 18 апреля в 11:00. Сотрудник музея проведет гостей по знаковым точкам района, объяснит, почему московский аэропорт возник именно здесь, и расскажет, какие древности можно найти в окрестностях исторического Внукова.

Интерактивное занятие "Профессия – Герой" можно посетить в Музее Героев Советского Союза и России 18 апреля в 13:00. Организаторы предложили сфокусироваться на профессиях, сопряженных с ежедневным риском для жизни. Посетителям расскажут о реальных героях, продемонстрируют их профессиональное снаряжение, личные вещи и специальное оборудование. Гости смогут примерить пожарную каску и бронежилет, оценить вес армейского вещмешка, изучить устройство радиационного дозиметра, развернуть стабилизирующий парашют и испытать на себе сложность работы в противогазе. Занятия могут посетить школьники от 6 до 12 лет и их родители, билеты можно найти на сайте "Мосбилет".

Выставка "В гостях у графа Шереметева" в Египетском павильоне Останкинского дворца будет доступна бесплатно 19 апреля в 10:00. Посетителям покажут, как проходили все этапы парадного приема прошлой эпохи – от торжественного появления гостей до завершающего вечер праздничного фейерверка. Восточный флигель павильона отведен под вводную часть экспозиции: здесь представлена история строительства летней увеселительной резиденции рода Шереметевых. Основная же экспозиция развернулась в Египетском павильоне и представляет собой воссоздание традиционного праздничного застолья в Останкине.

Спуститься под землю и послушать Моцарта

Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени проведет в рамках акции дни бесплатного посещения своих выставок. В частности, 19 апреля гостям доступны сразу четыре экспозиционных проекта.

Выставка "Истоки. К 55-летию музея" расскажет об истории возникновения и развития самого музея. Проект "Эмаль. Новое время" объединяет работы более 50 авторов, владеющих техникой художественной эмали. Экспозиция "Кони/люди. Иппический жанр в графике эпохи романтизма" составлена из произведений, предоставленных частными коллекционерами. Также в программе выставка "Эффект памяти", где представлены фотографии, снятые в XIX – начале XX века.

Обновленная экспозиция "Петр I: рождение морской державы" будет работать бесплатно для всех желающих в музее-заповеднике "Коломенское" 19 апреля с 10:00 до 18:00. Она находится в отреставрированном Домике Петра I, где представлено свыше 100 подлинных коллекционных предметов, датированных XVII–XIX веками. Здесь все желающие увидят личные покои императора, царский чулан и помещение денщика. Помимо этого, здесь находятся оформленная в морском стиле зона для детей, а также исторические памятные вещи, имеющие отношение к становлению отечественного флота.

Музей археологии Москвы можно будет посетить бесплатно 19 апреля в 10:00 и 12:00. Он расположен в подземном павильоне на семиметровой глубине прямо в историческом центре – на месте масштабных раскопок, проводившихся с 1993 по 1996 год. Музей знакомит с материальной культурой столичного региона, начиная от первого периода каменного века до XIX столетия. Посетители узнают, как выглядела средневековая столица и развивалась территория современной Манежной площади, а также познакомятся с методикой археологических полевых работ. Главный экспонат выставки – сохранившиеся опоры Воскресенского моста XVII–XVIII веков, ранее соединяющего берега реки Неглинной. Кроме того, в экспозиции представлены клады, найденные в центре Москвы, и разнообразные предметы повседневного обихода москвичей прошлых эпох.

Интерактивная программа с мастер-классом "В. В. Кандинский: моя Москва" состоится в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына 19 апреля в 14:00. Гостям предстоит не только познакомиться с наследием живописца, но и освоить метод обратной росписи по стеклу. Каждый участник создаст собственное изделие, вдохновленное работами Кандинского.

Кроме того, струнный квартет № 21 ре мажор "Прусский" (KV 575) Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в музыкальной гостиной Мемориального музея А. Н. Скрябина 19 апреля. Перед публикой выступят артисты Московской государственной академической филармонии: Андрей Пашкевич и Клим Бахарев (скрипки), Михаил Калиничев (виолончель) и Павел Жданов (альт).

