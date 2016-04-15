Храм Симеона Столпника за Яузой отреставрируют

Фото: simeonstolpnik.cerkov.ru

Храм Преподобного Симеона Столпника за Яузой отреставрируют, сообщает mos.ru.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение оформить градостроительный план земельного участка, на котором расположен храм. Документ нужен, чтобы восстановить исторический облик и провести научную реставрацию памятника архитектуры.

Сейчас храм разделен на несколько этажей. Основное пространство храма, построенного в ходе позднейших разгорожено на несколько этажей. Это не соответствует его историческому облику и не позволяет полноценно использовать храм по его основному назначению: службы временно идут в трапезной части.

"Вера, Надежда, Любовь": Храм преподобного Симеона Столпника за Яузой

Храм Преподобного Симеона Столпника за Яузой (владения 10–12, строение 8 на Николоямской улице) был построен в конце XVIII века, предположительно, по проекту архитектора Р.Р. Казакова. Храм был закрыл в 1929 году. В 1995 году храм, который требовал комплексной реставрации, вернули РПЦ.

Точные даты начала работ пока не сообщаются.

В феврале сообщалось о завершении реставрационных работ на территории церкви Благовещения Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке. Здесь были отреставрированы колокольня и дом прихода.

Капитальный ремонт сейчас идет в Храме Христа Спасителя. Как сообщает Москомэкспертиза, капитальный ремонт стилобатной части храма Христа Спасителя продлится два года.