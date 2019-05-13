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Общество

13 мая, 18:07

Ежегодный семейный фестиваль приглашает гостей на ВДНХ

город фестивали дети

Любимый мамами журнал "Мой ребенок" собирает друзей 2 июня в одной из главных столичных достопримечательностей – ВДНХ, которой в этом году исполняется 80 лет. Место встречи – площадь возле "Москвариума".

Фото: предоставлено организаторами/Анастасия Хавжу и Роман Ерофеев

Мыльные пузыри, лабиринты, аквагрим, ростовые куклы, космические шоу и интерактивные представления, химические опыты, кукольные шоу, невероятные квесты – все это и многое другое ждет гостей на ежегодном фестивале журнала "Мой ребенок".

На протяжении всего дня будут работать интерактивные зоны, представленные партнерами фестиваля, а также развлекательная площадка журнала "Мой ребенок", где каждый сможет найти себе занятие по душе.

Амбассадоры проекта – Татьяна Буцкая и Галина Боб.

Подарите себе праздник! Приходите на День рождения журнала "Мой ребенок" – яркое запоминающееся событие лета! Мы ждем вас 2 июня на ВДНХ с 12:00 до 19:00. Вход свободный. Детали доступны по ссылке.

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