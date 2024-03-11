Мастер-классы, шоу и гулянья: какие мероприятия посетить на Масленицу в Москве

В столице с 11 марта стартовал ставший уже традиционным фестиваль "Московская Масленица". Желающие могут попробовать 50 видов блинов и поучаствовать в десятках культурных мероприятий, включая мастер-классы и концерты. О главных событиях Масленичной недели читайте в материале Москвы 24.



Фестивальные площадки

В столице с 11 по 17 марта на 29 площадках проходит полюбившийся горожанам фестиваль "Московская Масленица". В его рамках гостей ждут выступления фолк-коллективов, которые в том числе сыграют на гуслях, балалайках и трещотках, мастер-классы, начиная от гончарного дела и заканчивая созданием народных игрушек-оберегов, а также многое другое.

В центральной части города посетители могут весело и вкусно провести время на фестивальных площадках с 11:00 до 21:00. В округах они работают по такому же графику в выходные, а по будням закрываются на час раньше.





Сергей Собянин мэр Москвы Все желающие смогут принять участие в ярком гастрономическом празднике проводов зимы. Фестивальные площадки предлагают огромный выбор традиционных масленичных угощений – 50 видов блинов, 200 начинок и соусов.

Одна из необычных площадок находится недалеко от ЦУМа. Здесь лакомиться блинами можно круглосуточно. Кроме того, впервые к празднованию Масленицы присоединился недавно открывшийся рыбный рынок в районе Косино-Ухтомском. В этой локации между лучшими поварами состоятся кулинарные поединки по приготовлению блинов с различными начинками. Еще одна площадка, которую обязательно стоит посетить, располагается в Камергерском переулке. Здесь гостей ждет самый настоящий город мастеров с кузницей и русской печью.



Главное в парках

Масштабные празднования пройдут и в парках. Всю неделю желающие могут участвовать в спортивной, образовательной и развлекательной программах. Кроме того, в десяти парках 16 и 17 марта также состоится фестиваль "Всенародная Масленица". В его рамках посетителям предложат не только угоститься блинами, но еще и узнать про традиции различных народов России.

Например, в "Музеоне" исполнят русские народные песни и частушки из центральной части страны, а на память предложат расписать пряники и матрешек. В Измайловском парке познакомят с культурой Северо-Западного региона. В том числе посетителей ждут катания на санях, хороводы и выступления фольклорных ансамблей. В свою очередь, узнать больше о танцах и музыке народов Северного Кавказа удастся в саду "Эрмитаж", а о традициях Урала – в "Сокольниках".

В парке "Ходынское Поле" гости послушают татарские и башкирские народные ансамбли. В "Митине" познакомятся с обычаями народов Сибири. Желающие смогут прокатиться на хаски, а также насладиться выступлением алтайских и хакасских коллективов. Свои программы пройдут в Лианозовском парке, "Филях", "Царицыне" и Коломенском.



Кроме того, Дом российской кухни на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ, тоже подготовил интересные мероприятия.





Сергей Собянин мэр Москвы С 14 по 17 марта посетителей ждут мастер-классы по приготовлению блинов. Желающие смогут научиться выпекать "ажурные", опарные блины, на кефире и с припеком, познакомиться с рецептами блинов народов России и узнать, чем отличаются башкирские тэбикмэки, мордовские пачаты, удмуртские табани с зыретом от рязанских каравайцев.

Также в двух локациях ВДНХ, на Северной петле Кольцевой дороги и у Летнего кинотеатра-лектория, в Прощеное воскресенье запланированы гулянья "НейроМасленица. Метаморфозы". Посетителям покажут мультимедийные шоу. Изюминка представления в том, что оно создано нейросетью на основе картин известных отечественных художников. Вместе с тем гостей ждут иммерсивный спектакль, приготовление самого большого блина в стране и другие развлечения.

Помимо того, у Северного и Южного речных вокзалов впервые состоятся масленичные гулянья. Здесь 16 марта с 12:00 желающих ждут не только праздничные угощения, но еще и анимационная программа.

