Штраф за переход ж/д путей в неположенном месте предложили повысить

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минтранс предложил повысить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте, сообщает РИА Новости. Ведомство уже разработало соответствующие поправки в КоАП.

Штрафы за переход путей на запрещающий сигнал светофора, а при его отсутствии – перед приближающимся поездом могут увеличиться со 100 до двух тысяч рублей. Такую же сумму придется заплатить за нахождение на железнодорожных путях и хождение по ним.

В законопроекте говорится, что это повысит безопасность граждан и снизит травматизм в районе железнодорожного подвижного состава.

В столице планируют построить семь путепроводов, которые свяжут разные районы. Строительство запланировано в рамках развития московской транспортной инфраструктуры в 2018-2021 годах. Путепровод над Курским направлением Московской железной дороги. Он соединит ТТК и Новохохловскую улицу и обеспечит выход на Нижегородскую улицу – Рязанский проспект.

Еще один путепровод свяжет Проектируемый проезд №2236 и улицу Хачатуряна. Также разрабатываются проекты для строительства путепровода через Октябрьскую железную дорогу и моста через реку Сходня в Зеленограде.