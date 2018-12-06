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6 декабря, 16:03

"Экоманифест": 10 "звездных" историй о любви к Москве

город экология

Фото: instagram.com/ecomanifestmoscow

Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды дал старт новому масштабному просветительскому онлайн-проекту "Экоманифест" с участием популярных музыкантов, певцов и ведущих.

Российские знаменитости записали видеоистории о личном выборе, экологии, здоровом образе жизни и любви к Москве. Героями проекта стали Дмитрий Маликов, Глюкоза, Тутта Ларсен, Юлианна Караулова, Сати Казанова, Гоша Куценко, Мария Бутырская, Екатерина Варнава и другие звезды.

Департамент природопользования столицы последовательно решает в Москве вопросы охраны окружающей среды, применения в мегаполисе ресурсосберегающих технологий и популяризации экологических привычек.

Искренние рассказы о подлинных человеческих ценностях побуждают зрителей сделать личный выбор в пользу экологически ответственного поведения.

Что может сделать каждый москвич прямо сейчас, чтобы улучшить экологию в городе? В формате трогательных и смешных видеоисторий российские звезды рассказывают о том, как простые действия могут положительно отразиться на природе мегаполиса и на здоровье человека. Эти легкие и доступные сюжеты будут интересны и для семейного просмотра: они помогут объяснить детям важность заботы как о "здоровье" родного города, так и о личном.

В "сериях" "Экоманифеста" Дмитрий Маликов рассказал о замеченных позитивных изменениях в столичных природных парках, Глюкоза – о доступных способах экономии воды и электричества. Тутта Ларсен призвала переходить на экологичный транспорт, а Сати Казанова рассказала, почему так важно в большом городе время от времени находиться наедине с самим собой. Екатерина Варнава объяснила, почему не стоит бросать жвачку на улицах, и как неосознанные действия влияют на любимый город. Юлианна Караулова обратила внимание на то, что тренд на ответственное потребление становится неотъемлемой частью нашей жизни. Алла Михеева на своем примере показала, как можно сделать город более зеленым, начав с разбивки сада на собственном балконе. Мария Бутырская доказала, что насладиться чистым воздухом и прекрасно отдохнуть на природе можно и в черте столицы. Гоша Куценко показал, как можно в веселой и увлекательной форме рассказать детям об экопрофессиях будущего, а Ирина Безрукова отметила важность заботы и защиты диких животных Москвы.

Каждая из тем интересна и важна, поэтому подписывайтесь на соцсети проекта @ecomanifestmoscow и ищите видеоролики по хештегу #экоманифест в Instagram, ВКонтакте, Facebook и на YouTube.

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