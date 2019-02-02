Где в Москве найти здания с масонскими знаками

Орден "вольных каменщиков", или масоны зародились в начале XVIII века, когда рождалась куча тайных обществ. Почему каменщики? Масоны до сих пор мнят себя строителями "нового мира". Но до сих пор нам неизвестны толком их ритуалы и доктрины. Причина – сознание занимают не они сами, а мифы и сказки с сатанинским душком.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Елена Пальм

Масонов часто смешивают с иллюминатами, сионистами и их протоколами, Бильдербергским клубом, сатанистами и рептилоидами. О них вам с удовольствием расскажут в вечернем прайме известных каналов. Мы же постараемся обойтись сегодня без "теорий заговора" – только факты, ничего более. Наша задача – рассказать вам о реальных местах сбора масонов в Москве до революции 1917 года и расшифровать для вас интересные ребусы этого тайного сборища.

Минутка истории. Первая ложа (так нарекли они свой союз) была создана в пабе в Лондоне в 1717 году. Это были собрания для избранных, где обсуждали темы политики, религии, занимались благотворительностью и помощью друзьям, проводили лекции по просвещению. В каждой ложе есть три степени: ученик, подмастерье, мастер. Сам обряд вхождения "в градус" очень пафосный и пышный. Кандидата облачают в определенные одежды и завязывают глаза, оставляют на полчаса в особом помещении дома. После этого его отправляют в зал заседаний (обычно парадная зала дворянского дома). Там и происходит ряд ритуалов: зажигаются факелы в темноте, произносятся заклинания и ответы, под музыку идет присяга на Библии. Часто магистр касается нового собрата мечом или саблей, будто он рыцарь. Естественно, все облачаются в традиционные камзолы и фартуки (они же строители – чтобы не запачкаться).

После вхождения в ложу каждый новый член клуба должен работать над своей нравственностью ежедневно и вести дневник, давать отчет наставнику. Такую процедуру проводил Пьер Безухов в "Войне и мире". Рекомендовалось писать эссе на важные темы и зачитывать их публично.



Виднейшими масонами были император Александр I, писатели Новиков, Грибоедов, Карамзин, Гумилев, художник Боровиковский, "наше все" Пушкин, глава Временного Правительства в 1917 году Керенский и много кто еще. А где же в нашем городе они уединялись для своих ритуалов и бесед? Отправляемся на прогулку по следам вольных мастеров кирпичных дел.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Английский клуб (дом Хераскова)

Здание музея Революции когда-то принадлежало Михаилу Хераскову – русскому поэту и лидеру московского масонства XVIII века. Светоч классицизма, мыслитель и филантроп был вхож в лучшие дома России. Поэтому естественно, что здесь проходили главные заседания московских лож тех лет.

Многие атрибуты и поныне выдают принадлежность к ордену: две колонны над оградой входа (символ храма Соломона), химеры на самом здании (как образ мечты), львы с человеческими лицами (мужественность). Внутри здания, кстати, легко найти ссылки на былые дела "каменщиков": герои полотен часто в фартуках, по стенам идет орнамент в виде веревки – это также указание на то, что все в ложе "скованные одной цепью, связанные одной целью".

Поговаривают, что небольшая комнатушка без окон – вовсе не будуар мадам Херасковой, а та самая территория раздумий перед посвящением. После 1822 года масонские ложи запрещены в силу страха революции, здесь был Английский клуб. Масоны стали собираться аккуратно и в менее заметных домах. Вот такая судьба – ложа теперь стала экспозицией коммунизма. Совпадение? Не знаю. Скорее, ирония истории.

Где: Тверская, 21

Ложа "Орла" в доме Гагарина

Здание нынешнего абхазского посольства было построено в начале XIX века и принадлежало князю Ивану Гагарину – одному из главных масонов, ставшему даже потом католическим священником. То, что этот дом – "наш", выдают раковины с жемчужиной (символы пробуждения лучшего в людях), пресловутые химеры, а также знаменитые символы "строителей" – топорик и мастерок. Внутри находится подвал для церемоний ордена с шахматным мозаичным полом. По легенде, к зданию подобрался огонь пожара в 1812 году, но души масонов проснулись и потушили пламя. Вот так-то!

Где: Гагаринский переулок, 11

Фото: ТАСС/Александр Зеликов

Дом страхового общества "Россия"

На самом деле, это комплекс из двух доходных домов, где комнаты сдавались жильцам за большие деньги. Тогда, в начале ХХ века даже купцы не могли позволить себе купить квартиру, предпочитая платить аренду.

Великий конструктивист-архитектор Ле Корбюзье говорил, что можно было снести весь центр Москвы (храм Василия Блаженного он считал "бредом кондитера"), а вот этот дом оставить.

Почему и зачем масонские символы – такова была воля заказчиков. Поговаривали, что здесь любой масон из любой страны мог получить помощь или снять жилье. Тогда гонения царей на членов ордена ослабли, и это было новое место сбора. Мировая сеть, как-никак.

Однако что же выдает принадлежность дома к ложе: пеликан (символ Христа и жертвенности), огромные саламандры под балконами (знак воскрешения из небытия), фигурки слона как аллегория победы над смертью. Но все сомнения в масонстве у вас растают сразу, если вы окинете взглядом скульптуру мужчины в фартуке, с обнаженной правой ногой и левым плечом. Казалось бы, к чему эта легкая эротика? Но именно так были одеты при посвящении в масоны. В советское время, да и сейчас, здесь живет элита советской интеллигенции.

Где: Сретенский бульвар, дом 6/1

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Центральный дом литераторов

Тот самый Массолит из "Мастера и Маргариты", куда полуголым ворвался Иван Бездомный. Прекрасный образчик модерна приобретает фрейлина Александра Олсуфьева, чей муж был лидером одной из лож Первопрестольной. Супруги прожили здесь до самой советской власти и, конечно же, приглашали "строителей" провести время. Да что там – сам император Александр III хаживал к ним и даже подвернул ногу на лестнице.

Большинство знаков фасада не сохранилось до наших дней из-за ремонтов. Однако вы можете пройти в ресторан, где официант поработает вашим гидом и укажет традиционные знаки тайного союза. Не проходите мимо колонн с изображениями графа и графини Олсуфьевых, выполненных из сандалового дерева. Кстати, в центральном зале есть старинная лестница. Была такая примета: коль пройдет кто по ней, и она не заскрипит, тот точно масон.

Это, пожалуй, единственное здание, сохранившее связь времен. В 1995 году в этом здании была зарегистрирована Великая ложа России, которая сейчас обрела свой офис возле Савеловского вокзала.

Где: улица Поварская, 50

Масонских мест гораздо больше, и можно говорить о них бесконечно. Как вы заметили, это были виднейшие люди страны, стремившиеся к просвещению и развитию общества. Но большая часть сведений о масонах до сих пор является, скорее, легендами, не имевшими фактических подтверждений, не более того. И попав на экскурсии по масонским местам Москвы, вы легко в этом убедитесь.

Семен Извеков