18 сентября 2014, 11:51

Культура

Студия алтайского горлового пения открывается в культурном центре "Москвич"

Равиль Лиров. Фото:

1 октября в культурном центре "Москвич" откроется новая вокальная студия – каждый желающий сможет научиться основам алтайского горлового пения.

"Кай" – горловое пение, используемое коренными жителями Алтая для исполнения народных эпосов. Оно не только помогает раскрыть возможности человеческого голоса, но и благотворно влияет на телесное и душевное состояние исполнителя.

Занятия ведет коренной житель Алтая, мастер горлового пения и музыкант Равиль Лиров.

Занятия будут проводиться два раза в неделю по часу в группах до семи человек. В программе — упражнения на развитие "инструментов" горлового пения (язык, губы, гортань, связки), поочередное пение участников, "вслушивание" в звучание голосов друг друга. При постоянном посещении занятий, возможно овладеть техникой горлового пения примерно за 5-6 месяцев.

Методика рассчитана как на мужчин, так и на женщин. Однако к занятиям допускаются ученики старше 18 лет.

Записаться на занятия можно на сайте культурного центра или по телефону +7(499)178-36-06.

Культурный центр "Москвич" — это крупная театрально-концертная площадка, а также пространство для творческого развития и отдыха горожан на юго-востоке Москвы. В центре проходят спектакли независимых театров, концерты классической, народной и современной музыки, творческие встречи, мастер-классы и круглые столы. В аудиториях, хореографических и лекционных залах ведутся занятия творческих студий и проходят конференции.

Адрес центра: метро "Текстильщики", Волгоградский проспект, 46/15.

