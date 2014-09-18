Студия алтайского горлового пения открывается в культурном центре "Москвич"

Равиль Лиров. Фото:

1 октября в культурном центре "Москвич" откроется новая вокальная студия – каждый желающий сможет научиться основам алтайского горлового пения.

"Кай" – горловое пение, используемое коренными жителями Алтая для исполнения народных эпосов. Оно не только помогает раскрыть возможности человеческого голоса, но и благотворно влияет на телесное и душевное состояние исполнителя.

Занятия ведет коренной житель Алтая, мастер горлового пения и музыкант Равиль Лиров.

Занятия будут проводиться два раза в неделю по часу в группах до семи человек. В программе — упражнения на развитие "инструментов" горлового пения (язык, губы, гортань, связки), поочередное пение участников, "вслушивание" в звучание голосов друг друга. При постоянном посещении занятий, возможно овладеть техникой горлового пения примерно за 5-6 месяцев.

Методика рассчитана как на мужчин, так и на женщин. Однако к занятиям допускаются ученики старше 18 лет.

Записаться на занятия можно на сайте культурного центра или по телефону +7(499)178-36-06.