Онлайн: эксперт расскажет о зарождении "Формулы-1" и стремлении людей к риску

Фото: ТАСС

До 7 июня в Центре фотографии имени братьев Люмьер проходит выставка Джесси Александера "Рождение Формулы 1". На снимках – Гран-При в Монако 1955-1971 годов: знаменитости за рулем и на трибунах, шикарные авто в центре всеобщего внимания.

Чтобы гости выставки могли лучше погрузиться в атмосферу гламурных гонок, организаторы пригласили ведущего программы "В движении" Алексея Шарапова выступить с лекцией. Автомобильный эксперт расскажет о зарождении "Формулы 1" и причинах популярности этого экстремального спорта в послевоенные годы. Почему люди так хотели рисковать жизнью в мирное время? Чьи имена до сих пор чтут гонщики всего мира?

Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.