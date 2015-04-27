Форма поиска по сайту

27 апреля 2015, 16:18

Онлайн: эксперт расскажет о зарождении "Формулы-1" и стремлении людей к риску

Фото: ТАСС

До 7 июня в Центре фотографии имени братьев Люмьер проходит выставка Джесси Александера "Рождение Формулы 1". На снимках – Гран-При в Монако 1955-1971 годов: знаменитости за рулем и на трибунах, шикарные авто в центре всеобщего внимания.

Чтобы гости выставки могли лучше погрузиться в атмосферу гламурных гонок, организаторы пригласили ведущего программы "В движении" Алексея Шарапова выступить с лекцией. Автомобильный эксперт расскажет о зарождении "Формулы 1" и причинах популярности этого экстремального спорта в послевоенные годы. Почему люди так хотели рисковать жизнью в мирное время? Чьи имена до сих пор чтут гонщики всего мира?

Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 19 апреля в 20.00
  • Что: лекция о зарождении экстремального вида спорта
  • Кто: Алексей Шарапов
  • Кому смотреть: любителям острых ощущений и "Формулы 1"

