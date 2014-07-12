Шоу Moscow City Racing завершилось без происшествий

В столице проходит гоночное шоу Moscow City Racing

В Москве завершилось седьмое ежегодное автомобильное шоу Moscow City Racing. Зрители, пришедшие в субботу на Красную площадь и Васильевский спуск, увидели показательные заезды болидов "Формулы-1" и раллийных суперкаров, сообщает телеканал "Москва 24".

Для заездов у стен Кремля оборудовали трассу. В стартах приняли участие две команды "Формулы-1": "Феррари" и "Кэтерхем".

В столице провели автошоу Moscow City Racing 2014

Однако в этот раз москвичи не увидели звезд самой престижной мировой гоночной серии. "Феррари" представлял тест-пилот Марк Жене, а болид "Кэтерхема" пилотировал другой тест-пилот Робин Фряйнс.

Зато зрители смогли понаблюдать за заездами ретро-болидов "Формулы-1". Свою программу представил каскадер Терри Грант.

В завершение шоу по центру города проехали автомобили раллийной команды "Ситроен".