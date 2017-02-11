Полтора миллиона россиян приняли участие в гонке "Лыжня России"

Полтора миллиона россиян приняли участие в массовой гонке "Лыжня России", сообщает телеканал "Москва 24".

Самым массовым стал заезд в подмосковной Яхроме, в том числе благодаря погоде. По подсчетам организаторов, на трассу в Яхроме вышли 25 тысяч лыжников.

Первое место в гонке заняла мастер спорта международного класса Анастасия Казакул из Магадана. Вторым пришел к финишу заслуженный мастер спорта, двукратный призер чемпионатов мира Николай Морилов.