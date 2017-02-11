Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля 2017, 23:57

Спорт

Полтора миллиона россиян приняли участие в гонке "Лыжня России"

Полтора миллиона россиян приняли участие в массовой гонке "Лыжня России", сообщает телеканал "Москва 24".

Самым массовым стал заезд в подмосковной Яхроме, в том числе благодаря погоде. По подсчетам организаторов, на трассу в Яхроме вышли 25 тысяч лыжников.

Первое место в гонке заняла мастер спорта международного класса Анастасия Казакул из Магадана. Вторым пришел к финишу заслуженный мастер спорта, двукратный призер чемпионатов мира Николай Морилов.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. В этом году о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном празднике заявили 74 региона России.

В Москве старт гонки по решению жителей города на портале электронных референдумов "Активный гражданин" прошел по округам.

гонки соревнования новости спорта Лыжня России

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика