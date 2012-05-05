Движение по улице Косыгина 6 мая ограничат в связи с велогонкой

6 мая с 13:00 будет ограничено движение по улице Косыгина от Воробьевского шоссе до Ленинского проспекта в связи с проведением велогонки "Пять колец Москвы", сообщает сайт московского ГУ МВД России.

"В связи с проведением международных соревнований по велоспорту "Пять колец Москвы" с 13:00 и до окончания мероприятий будет ограничено движение автотранспорта, в том числе общественного по улице Косыгина от Воробьевского шоссе до Ленинского проспекта. Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы", - говорится в сообщении.