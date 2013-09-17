У московских голубей обнаружили болезнь Ньюкасла

Фото: ИТАР-ТАСС

У московских голубей обнаружили вирус болезни Ньюкасла. Таким образом, причиной массовой гибели пернатых в Москве стала чума.

Специалисты, обследовавшие трупы голубей, обнаружили присутствие вируса болезни Ньюкасла, а также микроорганизма, вызывающего орнитоз, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что новых вспышек заболевания голубей не ожидают. Анализ трупов голубей показал отсутствие вируса гриппа птиц и сальмонелл.

Отметим, что болезнь Ньюкасла, смертельная для птиц, для человека не опасна.

Проверкой массовой смерти голубей занималась природоохранная прокуратура, поскольку высокая смертность птиц вызвала большой общественный резонанс.