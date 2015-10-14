В "Активном гражданине" выберут время для родительских онлайн-собраний

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В "Активном гражданине" пройдет голосование о переносе времени общегородского селектора для родителей на сайте департамента образования, сообщает пресс-служба проекта.

Сейчас собрания начинаются в 19:00. В ходе голосования москвичи определят, нужно ли перенести их на 20:00. На выбор участников электронного референдума предложено несколько вариантов ответа: сохранить привычное время; перенести собрание на час позже; отметить, что оба варианта времени неудобны, или передать решение вопроса на усмотрение специалистов.

По словам председателя экспертно-консультативного совета родительской общественности Людмилы Мясниковой, дни и время проведения онлайн-совещаний были выбраны исходя из того, что люди уже освободились после работы, и каждый может подключиться к совещанию с телефона или планшета.

Руководитель проектного офиса "Школа новых технологий" Игорь Марчак считает, что наиболее оптимальное время для старта общегородского онлайн-совещания - 20.00. К этому времени многие уже возвращаются с работы, успели что-то сделать по дому и готовы к участию в совещании.

Собрания по выбранному москвичами графику начнут проходить после подведения итогов голосования, которое завершится в конце ноября.

Отметим, что общегородские совещания для родителей проводятся в формате видеотрансляций с ноября 2014 года с периодичностью 1-3 раза в месяц по средам. С момента старта проекта уже проведено 21 собрание.

Напомним, в июле заработал специальный интернет-портал, где родители учеников могут оценить образовательную деятельность школ.

На портале можно найти новости и видеозаписи всех общегородских родительских онлайн-собраний. С его помощью москвичи могут прислать обращение или связаться со специалистами Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы.

Также на сайте можно оставить свой запрос, предложение, жалобу или просто спросить о чем-либо. Родители могут также рассказать о проблемах и представить свою независимую оценку образовательной деятельности московских школ.