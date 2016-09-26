Москвичи выберут распложение флагманских центров "Мои документы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Адреса новых флагманских центров "Мои документы" вынесли на голосование в проекте "Активный гражданин", сообщает пресс-служба офисов госуслуг. Жителям столицы предлагают оценить удобство их расположения.

Активные граждане могут оценить адреса флагманов в ЮЗАО, ЮВАО и СЗАО. Юго-западный центр предлагают разместить в ТЦ "Спектр", расположенном рядом с метро и остановками общественного транспорта. Входы в здание оборудованы пандусами и автоматическими дверями. Автовладельцы могут оставить свои машины на парковке торгового центра.

На северо-западе флагман планируют открыть в здании по адресу улица Героев Панфиловцев, дом 1. Строение находится рядом с метро "Сходненская". Если активные граждане одобрят предложение, офис "Мои документы" займет второй, третий и четвертый этажи здания.

Главный центр гоусулуг в ЮВАО может появиться на втором этаже ТЦ "Марьинский пассаж". Он также находится рядом с метро, автомобилисты смогут пользоваться парковкой торгового центра.

Помещения для флагманских центров искали в наиболее посещаемых объектах округов и на пересечениях транспортных потоков. Эти офисы "Мои документы" будут оказывать больше услуг. Там представят сервисы, которые пока невозможно транслировать на всю сеть. В них же будут запускать пилотные проекты.