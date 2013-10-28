На "Красном Октябре" открыта крупнейшая в России крытая гольф-площадка

Фото: ИТАР-ТАСС

Самая крупная в России крытая гольф-площадка открылась на "Красном Октябре". Новый клуб разместился на площади в 700 квадратных метров. Спортсменов в City Golf ждут 10 симуляторов, качественная тренировочная площадка для отработки удара "патт" под названием паттинг-грин, квалифицированные тренеры, гольф-магазин, персональная подгонка клюшек (клаб-фитинг).

Посетить новую площадку смогут как профессионалы и любители, так и гольф-новички, еще ни разу не державшие в руках клюшку. Поскольку симуляторы в клубе связаны между собой, организаторы собираются проводить виртуальные чемпионаты между игроками.