Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября 2013, 11:43

Спорт

На "Красном Октябре" открыта крупнейшая в России крытая гольф-площадка

Фото: ИТАР-ТАСС

Самая крупная в России крытая гольф-площадка открылась на "Красном Октябре". Новый клуб разместился на площади в 700 квадратных метров. Спортсменов в City Golf ждут 10 симуляторов, качественная тренировочная площадка для отработки удара "патт" под названием паттинг-грин, квалифицированные тренеры, гольф-магазин, персональная подгонка клюшек (клаб-фитинг).

Посетить новую площадку смогут как профессионалы и любители, так и гольф-новички, еще ни разу не державшие в руках клюшку. Поскольку симуляторы в клубе связаны между собой, организаторы собираются проводить виртуальные чемпионаты между игроками.

Сайты по теме


гольф Красный октябрь

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика