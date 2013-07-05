Падение "Протон-М" не отразится на работе ГЛОНАСС – Рогозин

Фото: ИТАР-ТАСС

Авария ракеты "Протон-М", которая должна была вывести на орбиту три спутника системы ГЛОНАСС, не скажется на работе навигационной системы.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина, выступавшего на первом заседании комиссии по разбору причин падения ракеты.

"Развернутая космическая группировка системы ГЛОНАСС имеет на сегодняшней момент орбитальный резерв и эта авария не должна привести к снижению эффективности", - заявил Рогозин. При этом он отметил, что потерянные спутники необходимо будет восполнить в ближайшее время.

Напомним, 2 июля 2013 года "Протон-М" не смог вывести на орбиту три навигационных аппарата "Глонасс-М. Едва оторвавшись от земли, ракета стала отклоняться от курса, распадаться в воздухе, после чего упала и взорвалась неподалеку от места запуска. Никто не пострадал.

Причины аварии расследует Роскосмос, среди версий случившегося выделяют сбой в работе двигателя или неполадки в системе управления. По некоторым данным, сумма ущерба составляет около шести миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело.