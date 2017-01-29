Визит Трампа в Великобританию может сорваться из-за конфликта с принцем Чарльзом

Фото: BarcroftMedia/TASS/Michael Dunlea

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию может сорваться из-за разногласий с принцем Чарльзом, сообщает The Sunday Times.

Основой для разногласий между политиками стали диаметрально противоположные взгляды по некоторым вопросам экологии, в первую очередь – проблемы глобального потепления.

Близкие к принцу источники сообщили, что он собирается затронуть тему глобального потепления при встрече с Трампом, особенно на фоне того, что американский президент намерен отменить подписанное в 2016 году Парижское соглашение по борьбе с изменениями климата.

В свою очередь, Трамп заявил, что предпочел бы встретиться с сыновьями принца – Уильямом и Гарри, что является серьезным нарушением лондонского протокола государственных визитов.

Официальный визит Трампа в Великобританию планируется в июне или октябре текущего года.