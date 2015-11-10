Форма поиска по сайту

10 ноября 2015, 11:13

Общество

В ноябре главы районных управ проведут 125 встреч с жителями

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В ноябре главы районных управ проведут 125 встреч с жителями, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

Чиновники планируют обсудить с населением организацию зимнего отдыха на территории районов, подготовку жилищно-коммунальных служб районов к работе в зимний период, организацию спортивно-досуговой работы и другое.

Префекты округов также проведут встречи с населением, где с горожанами будут обсуждаться перспективы развития потребительского рынка, состояние природных территорий и экологическая обстановка и другие темы.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Встречи глав департаментов и префектов округов с москвичами
