24 марта 2016, 17:56

Культура

LIVE: гитаристы-виртуозы со всего мира играют Баха и Бетховена в Москве

С 23 по 26 марта в Концертном зале имени Чайковского проходит XI Международный фестиваль "Виртуозы гитары". Московские зрители оценят игру лучших гитаристов мира и услышат музыку великих классических и современных композиторов. В первые в столице выступит итальянский гитарист Адриано дель Саль. Братья Сержиу и Одаир Ассад из Бразилии вместе с оркестром исполнят сюиту "Назад к нашим корням". Испанец Рикардо Гальен сыграет сонату Брауэра "Мыслитель". Русский музыкант Артем Дервоед порадует публику скрипичным концертом Бетховена в собственном переложении для гитары.

26 марта читатели m24.ru смогут увидеть трансляцию гала-концерта фестиваля, на котором выступят солисты:

  • Рикардо Гальен (Испания);
  • Петрит Чеку (Хорватия);

  • Адриано дель Саль (Италия);
  • Артем Дервоед (Россия).

Смотрите прямую трансляцию гала-концерта в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 26 марта 19:00
  • Что: гала-концерт
  • Кто: виртуозы гитары
  • Кому смотреть: меломаны

гитара гитаристы прямые трансляции Концертный зал имени Чайковского музыка смотреть онлайн на m24.ru

