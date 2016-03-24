LIVE: гитаристы-виртуозы со всего мира играют Баха и Бетховена в Москве

С 23 по 26 марта в Концертном зале имени Чайковского проходит XI Международный фестиваль "Виртуозы гитары". Московские зрители оценят игру лучших гитаристов мира и услышат музыку великих классических и современных композиторов. В первые в столице выступит итальянский гитарист Адриано дель Саль. Братья Сержиу и Одаир Ассад из Бразилии вместе с оркестром исполнят сюиту "Назад к нашим корням". Испанец Рикардо Гальен сыграет сонату Брауэра "Мыслитель". Русский музыкант Артем Дервоед порадует публику скрипичным концертом Бетховена в собственном переложении для гитары.

26 марта читатели m24.ru смогут увидеть трансляцию гала-концерта фестиваля, на котором выступят солисты:



Рикардо Гальен (Испания);

Петрит Чеку (Хорватия);



Адриано дель Саль (Италия);

Артем Дервоед (Россия).

Смотрите прямую трансляцию гала-концерта в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.