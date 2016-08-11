Шестиструнная душа: Как правильно выбрать себе гитару

Пожалуй, ни одни дружеские посиделки не обходятся без гитары и наших любимых песен, которые мы всегда поем хором – такая уж у нас широкая русская душа.

И не важно, сидим ли мы у себя на кухне, во дворе или в лесу, во время пикника – в любой компании всегда найдется хотя бы один человек с большим чехлом, висящим за спиной.

Для тех наших читателей, которые хотели бы научиться не только петь, но и играть, корреспондент m24.ru отправился в музыкальный магазин "Музторг", где ему рассказали, как правильно выбрать себе инструмент.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Матчасть

Первым делом разберемся, из каких элементов состоит гитара

Фото: m24.ru/Александр Авилов

1. Колки

2. Гриф

3. Розетка

4. Обечайка

5. Верхняя дека

6. Бридж

Имя – это судьба! Из каких брендов лучше всего выбирать?

Хороший инструмент с перспективой на будущее можно купить за 10–12 тысяч рублей. Такую гитару не придется менять ни через полгода, ни через год, а если за ней хорошо ухаживать, то она прослужит и того дольше.

Fender CD-60 Dreadnought

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Если говорить о качественных брендах, то стоит обратить внимание на гитары марки Fender – те, кто берут хотя бы один аккорд, наверняка знакомы с этой фирмой. Совсем недавно вышла очень хорошая линейка CD. Вот, к примеру, Fender CD-60 – очень качественный и недорогой инструмент. В нем нет электроники, задняя дека, гриф и обечайка выполнены из красного дерева "нато", верхняя дека из ели, накладка грифа из палисандра.

Несмотря на относительно низкую цену, гитара звучит превосходно, и играть на ней – одно удовольствие! Также обратите внимание на гитары Yamaha, Epiphone и Ibanez.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В любом случае, до 20 тысяч рублей всегда можно найти себе очень хороший инструмент.

Сочные формы

Гитары формы Dreadnought

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В первую очередь смотрите на форму деки. Если вы хотите, что бы ваша гитара давала более звонкий звук на верхних частотах, попробуйте классическую форму Dreadnought. Помимо хорошего звучания, она характеризуется менее объемной декой, что делает инструмент более удобным в транспортировке.

Слева, с усами на бридже – Jumbo

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Если же вы хотите получить от инструмента более громкий звук и больше баса, форма Jumbo – определенно ваш выбор! Ее дека более объемная в нижней части. Такой инструмент больше по габаритам, поэтому чаще покупатели берут Dreadnought.

Звучание, качество дерева и окрас

Лаковые и окрашенные гитары

Фото:m24.ru/Александр Авилов

После того как вы определились с формой, следует обратить внимание на само звучание, то есть тембр гитары. В основном ее звук зависит от качества верхней деки и, к сожалению, здесь, как и везде, редко, но встречается заводской брак. Если вы – начинающий гитарист, то, скорее всего вы не услышите между ними большой разницы.

Поэтому советуем обратить внимание на гитары, которые покрыты лаком, а не покрашены в определенный цвет. Так вы сможете рассмотреть фактуру дерева и убедиться в отсутствии явных повреждений. Тоже самое касается и грифа.

Черная, как моя душа!

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Если в плане дизайна вы все-таки хотите приобрести гитару определенного окраса, сравните ее с другими моделями – гитару с более насыщенным звучанием можно отличить от других также, как если к 10 людям с тихими и ненаполненными голосами присоединится человек с ярким дикторским голосом. Его вы услышите сразу.

Вообще, в любом случае стоит выбрать три-четыре наиболее приглянувшиеся модели (желательно разных брендов) и сравнить их звучание. Та, которая по звуку понравится больше всего, должна стать вашей верной музыкальной спутницей.

В лесу родилась елочка…

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В производстве акустических гитар чаще всего используют ель, реже – кедр. Обечайку, заднюю деку и гриф делают из красного дерева или индийского палисандра. Сейчас гриф чаще всего вклеивают в деку, используя специальные инструменты. Раньше его крепили болтами, но это было не очень удобно и со временем, когда болты расшатывались, гриф отходил от деки, что само собой, крайне негативно сказывалось на звучании.

Сейчас болтовую схему крепления грифа используют, в основном, на электрогитарах с семью, восьмью и более струнами – там, где натяжение настолько сильное, что вклеенный гриф может его попросту не выдержать.

"Теория струн"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

При покупке новой гитары, купите пару комплектов новых струн и сразу же поставьте их вместо заводских. Дело в том, что заводские струны устанавливаются на инструмент для того, что бы гриф гитары всегда был под натяжением, и с момента отпуска готового инструмента с завода до его попадания в ваши руки, струны теряют свою эластичность и натяжение, что само собой сказывается и на звучании.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Что касается материала струн, в основном специалисты рекомендуют два типа: струны, выполненные из бронзы или из фосфорной бронзы. Их отличие заключается в том, что у струн из фосфорной бронзы меньше "верхового" звучания, но при этом они добавляют больше "низов". Поэтому такие струны рекомендуется устанавливать на гитары, у которых хорошее верховое звучание и мало баса (как, например, гитары формы Dreadnought,о которых мы говорили в начале текста).

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Соответственно, если у инструмента изначально хороший "низ", но верхового звучания не хватает, рекомендуется установить струны из обычной бронзы, которые как раз исправят эту разницу (подойдут для гитар с большой декой, например Jumbo).

Струны так же имеют разный калибр (толщину). Начинающему гитаристу можно порекомендовать струны с калибром первой струны "012". Уже потом, когда вы научитесь играть, можно поэкспериментировать с более тонкими или более толстыми струнами.

Люблю, когда громко!

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Кроме того, при выборе гитары стоит обратить внимание на то, что некоторые модели имеют встроенную электронику – она нужна для того, чтобы подключить инструмент к усилителю. У таких гитар под бриджем установлена небольшая металлическая планка, которую вы увидите в процессе замены струн. Эта планка называется пьезо-звукоснимателем и реагирует на вибрацию от струн. Далее звукосниматель передает сигнал на электронику и она, в свою очередь, переводит его на выход, который чаще всего расположен в нижней части обечайки.

Что касается усилителей, существуют отдельная техника для акустических и электрогитар, поэтому при выборе подходящей для себя модели, обратите внимание консультанта магазина на то, что вам нужен усилитель именно для акустики. Усилитель для акустических гитар имеет более широкий диапазон, чем для электро, и чаще всего имеет отдельный вход для микрофона.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В магазине нам порекомендовали обратить внимание на усилители Ibanez и Fender. Самой важной характеристикой гитарных усилителей является их выходная мощность, которая измеряется в Ваттах. Из-за того, что подавляющая часть такой техники – импортная, мощность будет отмечена буквой "W" (30W, 80W и так далее).

Для домашней игры вполне хватит усилителя мощностью 30 Ватт. Более мощные усилители предназначены для открытых пространств, и держать их в квартире не стоит, если только вы не решили перестроить свой дом с самого основания, по кирпичику.

Восемь советов начинающим гитаристам

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Для настройки гитары лучше всего подойдет специальный тюнер-прищепка, который продается во всех музыкальных магазинах. В зависимости от бренда он обойдется вам в 1–2 тысячи рублей. Если лишних денег у вас не так много, можно обойтись приложением на смартфоне, которое легко найти по запросу "гитарный тюнер".

Тюнеры KORG

Тюнеры KORG

Фото с сайта muztorg.ru Обязательно купите своему инструменту дом, то есть – чехол. Можете обойтись самым простым. Главное – хранить гитару в чехле, когда вы на ней не играете. Это поможет уберечь дерево от влаги и пыли.

Фото: m24.ru/Александр Авилов Перед тем как устанавливать новые струны, посмотрите любой видео-гайд о том, как это правильно делать.

Гриф всегда должен находиться под натяжением и его длительное отсутствие может привести ваш инструмент в негодность. Некоторые специалисты советуют устанавливать струны попарно и симметрично, то есть первую, затем шестую, вторую, пятую и так далее. Это связано с тем, что даже временное натяжение грифа на одну из сторон может искривить его.

Фото: m24.ru/Александр Авилов Если вы собираетесь играть медиатором , наилучшим выбором для вас будет гитара с пикгардом (от англ. pick – медиатор, guard – защита). Он поможет сохранить поверхность деки от царапин, которые вы можете нанести в процессе игры.

Немного истории

Фото: ТАСС/Немрут Багдасарян

Самые ранние упоминания о струнных инструментах с резонирующим корпусом и шейкой относятся ко II тысячелетию до нашей эры. Так археологи обнаружили изображения киннора (шумеро-вавилонский музыкальный инструмент – прим. m24.ru) на глиняных барельефах во время раскопок в Месопотамии. Подобные инструменты существовали в Древнем Египте и Индии.

В Средние века главным центром распространения гитары стала Испания. В XV веке появилась испанская гитара с 5 сдвоенными струнами, однако позже, к концу XVIII века испанская гитара приняла вид с шестью одиночными струнами, который сохранился и в наши дни. Наиболее значительное влияние на развитие этого инструмента оказал выдающийся итальянский композитор Мауро Джулиани.



В нашу страну испанская гитара попала в конце XVIII века во многом благодаря итальянским композиторам и музыкантам, которые работали в России – Джузеппе Сарти, Карло Канноббио и другим. В начале XIX века ее положение упрочил Марк Аврелий Цани де Ферранти, который приехал в Петербург в 1821 году. Фернандо Сор, гастролировавший вместе с Мауро Джулиани, посвятил своей поедке в Россию произведение "Воспоминание о России", которое исполняется и в наши дни.

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Параллельно с начала XIX века в нашей стране стремительно распространялась семиструнная гитара и уже в 1819 году на русском языке впервые была издана школа игры на семиструнной гитаре Игнация де Гельда с дополнениями Семена Николаевича Аксенова. На популярность инструмента во многом повлияли композитор и педагог Андрей Осипович Сихра, его ученик С. Н. Аксенов и выдающийся виртуоз Михаил Тимофеевич Высотский.

Александр Лесных