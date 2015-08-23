Катер и гидроцикл столкнулись на подмосковном водорхранилище

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Авария на воде произошла в Мытищиском районе Подмосковья. На Пироговском водохранилище столкнулись катер и гидроцикл. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС.

"В 18.50 на пульт дежурного поступило сообщение о происшествии на воде по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, Пироговское водохранилище", – заявили представители ведомства.

Причины и детали аварии выясняются.

На месте происшествия работают девять спасателей и три единицы техники.