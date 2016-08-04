Коровы погибают на ферме в Подмосковье. Репортаж "Москвы 24"

На подмосковной ферме десятки коров оказались на грани жизни и смерти

Десятки коров погибают на подмосковной ферме в деревне Неверово из-за того, что за ними некому ухаживать, передает телеканал "Москва 24". Скандал на ферме из-за погибших там животных разгорелся несколько дней назад и не утихает до сих пор.

Что произошло

Обычная подмосковная ферма приобрела печальную популярность из-за обращения жителей деревни Неверово Рузского района Подмосковья. По их словам, коровы на местной ферме умирают от того, что их некому доить. Доярки массово увольняются из-за задержек зарплат.

Выехавшие на место происшествия журналисты стали свидетелями плачевного состояния животных – некоторые уже погибли, другие полностью ослабшие коровы даже не в состоянии встать на ноги.

По словам одной из работниц фермы, многие сотрудники уволились в связи с задолженностью по зарплатам. Некоторым работникам ее не платили по полгода.

"Я не получала зарплату за этот месяц, а за прошлый мне отдали только пять тысяч", – рассказала одна из работниц фермы. Многие сотрудники ушли, не доделав свою работу, что привело к плачевному состоянию поголовья.

На стадо почти в 400 голов отыскалось не больше 10 специалистов. Работники отмечают, что одна из возможных причин гибели коров – отсутствие финансирования. Нужные корма закупают вовремя, но зарплату сотрудникам не выплачивают. Поэтому доить коров, а также ухаживать и убирать за ними – некому.

Управляющий фермой Николай Литовченко подтвердил задержки зарплат. По его словам, они не касаются сотрудников, работающих непосредственно с животными. Президент агрохолдинга Василий Бойко-Великий рассказал, что коровы как люди иногда болеют и умирают. Он добавил, что те животные, которых жители приняли за умирающих, просто недавно родили телят и находятся в послеродовом состоянии.

Массовая гибель коров не остановила работу подмосковной фермы

Что будет

Местные чиновники пообещали разобраться в проблеме, а также найти виновных.

"Нужно принимать решения очень срочно. Конечно же, мы все проверим. У нас в администрации Рузского района есть сельхоз отдел, у нас ветеринарная служба, которая действует в районе. Мы их всех подключим и будем разбираться. Я знаю, что произошло от руководителей комплекса. Но нужен взгляд со стороны специалистов, отвечающих за это. Мы должны разобраться в истинных причинах и точно знать, что, почему, от чего и что нам нужно сделать завтра, чтобы не было повторения таких же историй", – прокомментировал ситуацию глава сельского поселения Колюбакинское Сергей Макаревич.

На попытки журналистов разобраться в ситуации, руководители фермы отвечают, что причины гибели не известны, а коровы ничем не больны. Желания пускать корреспондентов на территорию фермы у охраны также нет. Предполагаемые ответственные за состояние животных люди с репортерами общаться отказываются.

Документов, о том, что мертвых животных утилизировали, а больных отправили на забой руководство не предоставило. Рабочий процесс на ферме также не приостановили. Вся продукция с местной фермы поступает на Рузский молококомбинат.