21 марта 2014, 20:10

Происшествия

СК начал проверку по факту гибели рабочего из-за аварии в метро

В результате подтопления путей в столичном метрополитене погиб человек

Из-за гибели работника Мосводоканала в районе Измайлово начата доследственная проверка, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, вечером 21 марта на Арбатско-Покровской линии метро произошел сбой. В районе станции "Первомайская" прорвало водопроводную трубу в ходе строительных работ. Вода залила пути открытого перегона от станции "Измайловская" до "Первомайской". Коммунальные службы локализовали аварию в 18.35. На месте аварии ведется откачка воды из тоннеля.

От "Щелковской" до "Партизанской" и в обратную сторону организованы компенсационные автобусные маршруты "М". Проезд в них бесплатный.

Движение поездов обещают восстановить в ближайшее время, об этом будет сообщено дополнительно.

