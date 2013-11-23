История герба Москвы

Где в Москве сохранился советский герб города

23 ноября отмечает 20-летие герб Москвы: привычное изображение Георгия Победоносца, нарисованное Константином Ивановым. В 1983 году Мосгордума решила вернуть этот герб, утраченный после революции в 1917 году. Однако до сих пор в городе можно встретить изображения и советского герба, существовавшего с 1924 года. Корреспонденты канала "Москва 24" весь день искали такие точки.

Впервые всадник-змееборец стал ассоциироваться с Москвой еще в при Иване III. Петр I утвердил именно Георгия Победоносца, а в 1871 году при правлении Екатерины II был официально утвержден герб Москвы. В 1917 году, по понятным причинам, от него отказались. Новый герб, соответствующий эпохе, появился лишь в 1924-м. На месте бронзового памятника Юрию Долгорукому, расположенному напротив здания мэрии, раньше стоял монумент советской конституции: 26-метровый обелиск и украшавшая его статуя свободы.

К слову, из-за расположения памятника у остроумных москвичей быстро созрел анекдот: "Почему свобода против Моссовета, да потому что Моссовет против свободы".

Советский герб. Фото: "Москва 24"

Автор обелиска - также и автор советского герба, художник Дмитрий Осипов в центр геральдической композиции поместил монумент конституции. В Моссовете герб назвали мрачным и перегруженным, но все-таки утвердили. Представлял он собой звезду, находящуюся между двух колосьев с шестеренкой наверху.

"Естественно советский символ - звезда, естественно шестеренка, которая изображает промышленность, - рассказал историк Михаил Коробко. - Как всегда колосья изображают сельское хозяйство, а сам герб - связь рабочего класса и крестьянства".

В конце 20-х начале 30-х годов именно такой герб печатался на марках и документах Московского городского совета. А в 1941-м памятник на Советской - сейчас Тверской - площади был взорван за несоответствие архитектурному облику столицы. Потому и герб стал неактуален.

В послевоенное время герб Москвы фактически не употреблялся, его заменяли символами. Московский университет, памятник покорителям космоса и так далее. Непопулярный герб даже не успели наштамповать на фасадах зданий. Если верить историкам, его изображение сохранилось лишь по двум столичным адресам.



Современный герб. Фото: ИТАР-ТАСС

Первое место: Поварская 15, здание верховного суда. Однако, как ни всматривались корреспонденты в барельефы фасадов, но обнаружить хоть какой-то намек на монумент конституции так и не смогли. Правда, под самой крышей разглядели пятиконечную звезду, серп и молот. Впрочем, заинтересовавшиеся нами охранники суда рассказали, что советский герб на фасаде все-таки был. Но во время последнего ремонта здания его замазали штукатуркой.

Вторая точка: Большой каменный мост. Редкий прохожий станет вглядываться в узоры чугунных перил. За слоями уже современной краски и городской пыли трудно разглядеть советскую символику. В основном, с Большого каменного моста делают снимки Кремля, но если опустить камеру ниже - то можно запечатлеть единственный сохранившийся в архитектуре старый герб столицы.