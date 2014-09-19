В Геологическом музее Вернадского пройдет праздник "В гостях у Геокоши"

Фото: M24.ru

20 сентября в Государственном геологическом музее имени В.И. Вернадского РАН пройдет детский праздник "В гостях у Геокоши". Гости смогут принять участие в мастер-классах, викторинах и играх, а также записаться в кружки.

На празднике будут представлены мастер-классы и кружки Центра развития детей и молодежи "Демидовская кафедра", работающего при музее. Это Клуб юных геологов и кружки: "Робототехника", "Промышленный дизайн", "Школа юных часовщиков", "Сумасшедшая наука", шахматный клуб "Маэстро-Академия", основы мультипликации на "Фабрике чудес" и другие.

Ребята смогут записаться в кружки, встретиться с преподавателями и совершить путешествие по музею с игровым путеводителем в рамках городской программы "Семейное путешествие – всей семьей в музей".

Начало праздника – в 12 часов. Адрес музея: улица Моховая, 11, строение 11.