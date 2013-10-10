Форма поиска по сайту

10 октября 2013, 21:13

Экономика

Возгорание в Ермолаевском переулке не нарушило газоснабжение

Фото: ИТАР-ТАСС

Возгорание газопровода в центре Москвы в Ермалаевском переулке не повлияло на газоснабжение домов. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

На данный момент пожар ликвидирован, аварийный участок трубы перекрыт.

Напомним, что возгорание газопровода возникло при проведении ремонтных работ. В результате происшествия никто не пострадал.

По сообщениям очевидцев, пламя доходило до второго этажа стоящего рядом здания. В доме №14 по Ермолаевскому переулку в результате пожара пострадали окна первого этажа. Корреспондент телеканала "Москва 24" сообщает, что на асфальте перед зданием усыпан осколками стекла.

газоснабжение возгорания газопроводы чп

