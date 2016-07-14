Около 200 домов остались без газа в Подмосковье

Фото: ТАСС/РПЦ

200 частных домов остались без газа из-за аварии на газопроводе в Одинцовском районе Подмосковье. В настоящее время поврежденный газопровод ремонтируют, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в районе дома 67 по улице Чистяковой в поселке Трехгорка. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Причины аварии пока неизвестны, дома, скорее всего, подключат к газоснабжению в пятницу.

В середине июня появилась информация о прорыве газопровода на западе Москвы. В Мосгазе эту информацию опровергли.