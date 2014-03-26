Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта 2014, 11:21

Экономика

В Новой Москве из-за аварии без газа осталось садовое товарищество

Фото: ИТАР-ТАСС

Садовое товарищество на территории Новой Москвы осталось без газа из-за повреждения газопровода, передает "Интерфакс".

По данным службы, в ночь на 26 марта в ходе ремонтных работ у поселка Мамыри бульдозер задел трубу, из которой начал выходить газ. Участок газопровода был ответвлением от основной магистрали и снабжал садовое товарищество "Полянка".

В результате инцидента от газа были отключены 85 домов, в которых проживает 165 человек, из них 34 - дети. На место происшествия также прибыла аварийная бригада, которая будет заниматься ремонтом поврежденного участка. Социально значимые объекты в зону отключения не попали.

газопровод садовые товарищества авария чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика