Совфед ратифицировал договор о строительстве "Турецкого потока"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Совет Федерации ратифицировал межправительственное соглашение о строительстве "Турецкого потока", передает РИА Новости.

По словам вице-спикера верхней палаты парламента Ильяса Умаханова, это событие являет собой важный сигнал к восстановлению полноценных отношений между Россией и Турцией.

Соглашение о строительстве "Турецкого потока" было подписано 10 октября прошлого года. В планах – строительство двух ниток газопровода, одна из которых будет перекачивать природный газ для Турции, а вторая – доставлять его европейским потребителям.

В тексте соглашения указано, что все необходимые для реализации проекта работы не будут облагаться налогами. То же самое касается строительных материалов, труб и других комплектующих – их ввоз не станет облагаться таможенными пошлинами.

В пояснительной записке к документу отмечается, что бесперебойные поставки газа по "Турецкому потоку" смогут пополнять бюджет России на 750 миллионов долларов США в год. За эту сумму Турция перекроет дополнительные потребности в природном газе в объеме около 15 миллиардов кубометров. Это касается как бытового, так и промышленного применения топлива.

Если Евросоюз заинтересуется в получении газа транзитом через Турцию, вторая нить позволит получать сопоставимые средства за счет экспортных пошлин.