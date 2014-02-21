"Вечерка": опубликовали эскизы будущих транспортных узлов Москвы

Фото: M24.ru

Читайте в свежем выпуске газеты "Вечерняя Москва": военные в рамках круглого стола обсудили весенний призыв и специфику военного обучения; были опубликованы первые эскизы будущих транспортных узлов Москвы; в Музее современного искусства стартует масштабный проект "Игра в цирк"; лучшие блинопеки тренируются поставить масленичный рекорд.

Армии нужен военный резерв

Вчера в телестудии "Вечерняя Москва" состоялся круглый стол с участием президента Международной Общественной организации ветеранов спецподразделения "Вымпел", полковника запаса КГБ СССР Сергея Шестова и первого заместителя председателя ДОСААФ России, генерал-майора Виктора Чернова. Накануне Дня защитника Отечества военные обсудили положение дел в современной армии, в том числе весенний призыв и специфику военного обучения.

Самую горячую дискуссию вызвала тема военного резерва - нужен ли он?

"Подготовка студентов для резервной базы не означает, что обученные люди обязательно будут направлены в горячие точки. Но обучать молодежь надо, резерв обязательно должен быть", - отметил Виктор Чернов.

"В современных условиях нам не нужно держать многомиллионный контингент. Нужна мобилизационная подготовка - на случай большой беды и компактное мобильное подразделение на случай внезапных боевых действий", - поддержал коллегу Сергей Шестов.

Опубликованы первые эскизы будущих транспортных узлов

Появились первые изображения будущих капитальных транспортных-пересадочных узлов города, которые обеспечат удобную пересадку пассажирам метро, автобусов или трамваев.

Как вчера сообщили в префектуре Восточного округа, на их территории планируется возведение 18 капитальных транспортно-пересадочных узлов. Из них шесть узлов будут оборудованы на Малом кольце железной дороги, шесть - на линиях метро.Еще столько же курирует специально созданная компания - ОАО "РВ-Метро".

То есть, ОАО "МКЖД" построит узлы у "Лефортово", "Черкизовской", "Белокаменной", "Открытой", "Андроновки", "Измайловского парка" (станция метро "Партизанская").

ГУП "Московский метрополитен" займется узлами у станций "Косино", "Косино-Ухтомская", "Салтыковская", "Новокосино", "Преображенская площадь", "Измайловская". А "РВ-Метро" - у "Щелковской", "Электрозаводской", "Новогиреево", "Маленковской", "Выхино" и платформы "Новогиреево".

Предпроектные решения еще не обсуждались на общественных слушаниях и, конечно, могут измениться.

В прошлом году в столице организовывали только плоскостные транспортные узлы - всего таких 132. Главные составляющие плоскостного ТПУ - перехватывающая парковка и удобная пересадка на наземный и подземный транспорт. Капитальный ТПУ - совсем другое дело. По сути, это здание, объединяющее выход из метро, остановки общественного транспорта, в том числе и железной дороги. Там же появятся кафе, киоски, возможно, кинотеатры. Все, что может пригодиться пассажиру. Это - единственное ограничение. Привлекать на эти узлы тех, кто не осуществляет пересадку, незачем.

До 2020 года в городе появится 255 капитальных ТПУ. Большую часть будет строить метро - 90 узлов. Из них 42 на действующих станциях, а еще 48 - на тех, которые только построят. Еще 31 узел построит ОАО "МКЖД", а 41 - РЖД. За 2014 год организации должны обеспечить проектирование узлов. С 2015 года - начать строительство. Как уверяют проектировщики, ни один ТПУ не будет походить на другой.

Манеж за музейным стеклом

Сегодня в Музее современного искусства стартует масштабный проект "Игра в цирк". Выставка объединяет все виды традиционного и актуального искусства, а также новые формы и документальные материалы, связанные с образом цирка в искусстве ХХ - начала ХХI века.

В музее представлены цирковые костюмы и их эскизы, объекты инсталляции, связанные с клоунадой в изобразительном искусстве, картины и фотографии, среди которых произведения таких классиков русского авангарда, как Александр Родченко и Марк Шагал.

"Это выставка не о самом цирке, а о трансформации его образов в искусстве: от традиционного начала ХХ века до актуального по сей день. Это трансформация образа детства и мечты в понимании каждого автора, ведь сам цирк - это собирательный образ, поворачивающийся для каждого своей гранью. Поэтому мы хотели бы подчеркнуть персональное, личное, почти интимное отношение каждого автора к цирку", - объяснила куратор выставки Нина Дьячкова.

Лучшие блинопеки тренируются поставить масленичный рекорд

На рекорд идут четыре человека. Но непростых, ведь это самые лучшие блинопеки города. Они были выбраны одним из ресторанов Москвы.

Заходим на "кухню", а тут уже заманчиво пахнет выпечкой. Сергей Трушкин одним движением руки снимает только что приготовленный тончайший блин и складывает в стопку. Чтобы сложить в один торт четыре тысячи блинов (а именно столько понадобится, чтобы поставить "блинный" рекорд) нужна сноровка и умение. На приготовление одного блина у Сергея, который печет блины чуть ли не с детства, уходит всего 20 секунд! А почему с детства, интересуемся у повара, пока он ловко орудует ковшом с тестом. Рассказывает, что его мама тоже повар, поэтому все детство он провел вместе с ней в столовых - она готовил, он смотрел. Тогда же она впервые раскрыла ему свой рецепт блинов.

"Мамины блины были самые вкусные и ароматные, - вспоминает Сергей, - а секрет заключался в том, чтобы все продукты для их приготовления были комнатной температуры".

А пока мы болтаем, один за другим блины складывается в 30-сантиметровую стопку. Это мини-копия полтораметрового блинного торта, который 5 часов будут печь 26 февраля на пешеходной зоне перед ЦУМом. Начнут в 12 часов, а уже в 17.00 можно будет отведать сладкого лакомства.

Кстати, нож для разрезания пришлось еще поискать. Начинку выбрали сладкую. Каждый слой, на который уйдет около 30 блинов, промажут шоколадно-ореховой пастой с кусочками банана.

По подсчетам организаторов, бесплатно попробовать торт смогут больше тысячи человек.

Это будет в среду, сама же масленичная неделя, как известно, стартует 24-го и вплоть до 2 марта горожан ждут перетягивание канатов, традиционные народные забавы, кулинарные шоу и выступление уличных театров. Центром гуляний станут Кузнецкий мост, Тверская площадь, улицы Большая Дмитровка и Рождественка, Столешников и Камергерский переулки. А главные масленичные гуляния пройдут 2 марта в музее-усадьбе "Коломенское". Там нас ждут кулачные бои, взятие снежной крепости, концерт и сожжение главной Масленицы.

Другие материалы газеты "Вечерняя Москва"