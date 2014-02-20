"Вечерка": в странах СНГ появятся центры по сдаче ЕГЭ

Фото: m24.ru

Читайте в свежем выпуске газеты "Вечерняя Москва": для жителей Новой Москвы создают современные рабочие места; подведен "антрейтинг" товаров и услуг, на которые жалуются жители столицы; несколько старинных зданий в центре Москвы получили "охранный статус" памятников архитектуры; в странах СНГ появятся центры по сдаче ЕГЭ; Сергей Собянин поздравил начальника столичного метрополитена Ивана Беседина с 60-летним юбилеем; в Мосгордуме поддержали постановление о дополнительных выплатах для семей сотрудников внутренних дел.

Жителей новых территорий обеспечат рабочими местами



Вчера руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал о программе благоустройства Троицкого и Новомосковского округов. Он пояснил, что на новых территориях сегодня проживает 280 тысяч человек.

"Работать на территории Новой Москвы должны 50 процентов жителей. Сегодня создаются современные рабочие места. Их уже 35 тысяч",- сказал Жидкин.

Он также отметил, что на новостоличных территориях развивается программа помощи Садоводческим некоммерческим товариществам.

"Большая часть участков не используется зимой или же вовсе заброшены. Мы займемся их благоустройством. Их ликвидировать не будут", - заявил Жидкин.

Кроме того, в планах развития Новой Москвы строительство развязок на Калужском и Киевском шоссе. А к концу текущего года власти намерены открыть станцию метрополитена "Саларьево".

"Антрейтинг" товаров и услуг



Вчера Московское общество защиты прав потребителей подвело итоги "антирейтинга" товаров и услуг, на которые жалуются жители столицы.

Среди лидеров "черного списка" оказались юристы, защищающие права потребителей - сформировалась даже целая каста обманщиков. Немало жалоб жителей поступили на компании, занимающиеся экспертизой товаров. Например, те самые, которые решают - ремонтировать приобретенную технику по гарантии, или нет.

Масса обращений жителей столицы касалась покупки автомобилей в кредит - люди жаловались, что им подсунули договоры с завышенной стоимостью. Множество нареканий вызывают также ювелирные изделия с фальшивыми (пробами), некачественная косметика, вызывающая аллергию и не соответствующая стандартам и школьная форма.

Официальных памятников архитектуры стало больше

Вчера на заседании Комиссии при правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия "охранный статус" памятников архитектуры получили сразу несколько старинных зданий в центре Москвы.

Среди них - корпус Института инвалидов, построенный в 30-е годы прошлого века по проекту М. Гинзбурга, и Миусское трамвайное депо - краснокирпичный ансамбль 1874-1930-х годов, и особняк крестьянина Морозова, построенный в 1901 году.

Всего сохранено десять объектов, а еще у нескольких "завернуты" планы реконструкции под офисные помещения.

"Еще чего удумали - офисы в центре строить!" - заявил председатель комиссии руководитель Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Единый госэкзамен: теперь за границей, устно и круглый год



Вчера Рособрнадзор предложил целый ряд новшеств, которые должны сделать Единый госэкзамен (ЕГЭ) удобным для всех. Так, центры по сдаче ЕГЭ появятся за границей.

"В соответствии с поручением президента РФ мы в этом году создаем 10 центров сдачи и они будут работать прежде всего в странах СНГ", - сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Кроме того, по его словам, сейчас прорабатывается возможность создания центров, где можно будет сдавать Единый госэкзамен круглый год. Пока планируется организация четырех таких пунктов. Их откроют до конца 2014 года.

Во избежание злоупотреблений и фальсификаций при сдаче отныне будут введены новые требования к безопасности. Так, изменятся условия доставки тестов в регионы. Контрольно-измерительные материалы будут хранить на спецскладах под усиленной охраной. А школы, где будут сдавать экзамены выпускники, получат задания только за сутки до начала испытаний.

Собянин поздравил начальника метро с 60-летием

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин поздравил начальника столичного метрополитена Ивана Беседина с 60-летним юбилеем и объявил ему благодарность за большой вклад в развитие транспортной отрасли Москвы. Почетный документ столичный градоначальник подписал 18 февраля.

Иван Сергеевич Беседин родился 13 февраля 1954 в Баку. В 1976 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженерэлектрик.

Депутаты проголосовали "за" выплаты

Вчера на очередном заседании Мосгордумы депутаты поддержали постановление о дополнительных социальных гарантиях для семей сотрудников внутренних дел.

По словам редактора документа, председателя комиссии Думы по социальной политике и трудовым отношениям Михаила Антонцева, поправки устанавливают ежемесячную денежную выплату членам семьи и лицам, находившимся на иждивении сотрудника полиции, в случае его смерти, увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей.

"Такая ежемесячная денежная компенсация в совокупности с другими выплатами обеспечит, по крайней мере, получение хотя бы доли денежного довольствия, приходившейся на каждого из членов семьи при жизни кормильца, - уверен Михаил Антонцев, - Федеральный закон также дополняется положениями, в которых определен механизм расчета указанной компенсации, перечень лиц, имеющих право на ее получение, а также последующая индексация выплат".

