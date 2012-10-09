В интернете можно заказать подлинники газет прошлых лет

Заказать периодику прошлых лет теперь можно во всемирной сети. В интернете появился портал "Газета в подарок". Самый старый номер датирован 1947-м годом

В интернете появился портал "Газета в подарок". На сайте можно заказать периодику прошлых лет в бумажном варианте. Самый старый номер датирован 1947-м годом.

Покупателям предлагают перечитать "Правду", "Советский спорт", "Сельское хозяйство" и другие издания. Номера посылаются заказчикам в специальных бамбуковых свертках.

Руководитель интернет-магазина - Константин Шмаков. Он создал свой портал после того, как узнал, что в Европе существуют аналогичные проекты. Сейчас у Константина на хранении больше 100 тысяч экземпляров советских изданий. Все они - из частных архивов, которые люди продают Шмакову оптом.

Покупатели приобретают издания в его интернет-магазине по разным причинам. Кто-то дарит дедушкам и бабушкам газеты, где удалось найти их фотографии в молодости. Кто-то покупает для супруга газету, выпущенную в тот день и год, когда он родился. Кроме того, часто за услугой обращаются организации, которые на пожелтевших страницах хотят найти упоминания о своем предприятии.