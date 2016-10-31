Человек пострадал в квартире после вспышки газа

По предварительной информации после хлопка неустановленной смеси в квартире на севере Москвы пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о хлопке поступило в МЧС в 20:39. Хлопок произошел в квартире на третьем этаже по адресу 3-й Нижнелихоборский проезд, дом 4А. В квартире выбило стекла. Горения на месте ЧП нет. В МЧС сообщили, что запаха газа, характерного при его утечке, в квартире нет и газовое оборудование не нарушено.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/200]Как правильно действовать при утечке бытового газа[/URLEXTERNAL]

Жильцов подъезда не эвакуировали. Причина произошедшего устанавливается. На месте ЧП находятся пожарно-спасательные подразделения и аварийная бригада службы "Мосгаз".