Столичные власти объявят тендер на газификацию деревень в Новой Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы планируют активизировать проектные и строительно-монтажные работы по газификации сельских населенных пунктов и садовых товариществ в Новой Москве. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, уже в первом полугодии 2014 года Государственное казенное учреждение "Развитие Московского региона", подведомственное департаменту, проведет торги на проведение работ по газификации деревень Тетеринки, Лукошкино, Давыдово, Пятовское, Губкино, а также нескольких садовых некоммерческих товариществ москвичей, расположенных вблизи деревень Горнево, Богородское, Каменка, Спас-Купля, Толстопальцево.

Длина газопроводов, которые будут подведены к сельским населенным пунктам и СНТ, составит от 2 до 5 километров.

Владимир Жидкин добавил, что в каждой деревне или садовом товариществе имеется от 70 до 1 тысячи домохозяйств.

Проектные и строительно-монтажные работы будут профинансированы из бюджета города Москвы.