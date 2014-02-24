С 1 марта подмосковные дачники смогут провести газ за 50 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 марта подмосковные дачники смогут провести газ у себя на участке за 50 тысяч рублей. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал генеральный директор ГУП МО "Мособлгаз" Дмитрий Голубков.

Это связано с новыми правилами присоединения к газовым сетям.

"Все абоненты разбиваются на три группы. Первая группа – это абоненты с объемом потребления газа меньше 15 кубов газа в час. Это, как правило, абоненты – физлица; домовладения общей площадью не более 200-250 квадратных метров", - уточнил он.

Для граждан установлена стандартная ставка подключения к газовой сети. Если труба находится не далее 40 метров от границ участка, то его владелец, который желает газифицироваться от этой трубы, платит фиксированную ставку.

Так, дачник заплатит до 50 тысяч рублей за газовую трубу до границ домовладения.

"То есть мы создаем условия для абонента, для его дальнейшей газификации, прямо к границе его участка подтаскиваем трубу. Дальше то, что происходит на его участке, это уже его частная собственность. И он уже сам вправе решать, как ему газифицироваться", - пояснил Голубков.

Постановление правительства России четко оговорило сроки такой работы - один год.

Добавим, ко второй группе абонентов относятся субъекты малого или среднего бизнеса (коттеджный поселок, котельная средней мощности) - до 500 кубов часовой нагрузки. В таком случае газ могут провести за полтора года.

К третьей - индивидуальное проектирование, индивидуальное строительство - от 500 кубов газа в час. "Синее топливо" тогда придется ожидать два года и более.