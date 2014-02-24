Форма поиска по сайту

24 февраля 2014, 18:18

Экономика

В Подмосковье газифицируют почти 400 населенных пунктов до 2018 года

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области газифицируют почти 400 населенных пунктов до конца 2017 года.

Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал генеральный директор ГУП МО "Мособлгаз" Дмитрий Голубков.

По его словам, это будет сделано в рамках губернаторской программы газификации региона. Она финансируется за счет областных средств.

"Это серьезная инфраструктурная программа, которая не только газифицирует, доводит газ до конкретных домовладений, имеются в виду уличные газопроводы. Но также это строительство межпоселковых распределительных газопроводов, газопроводов высокого давления, которые создают условия для газификации крупных поселков", - заявил Голубков.

Он уточнил, что на эти цели власти планируют потратить более восьми миллиардов рублей.

