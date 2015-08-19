Подготовка к отопительному сезону закончится 10 сентября – глава Мосгаза

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Гендиректор Мосгаза Гасан Гасангаджиев заявил на пресс-конференции, что подготовка к отопительному сезону завершится в начале сентября, передает корреспондент m24.ru.
"Подготовка к отопительному сезону началась в апреле и закончится 15 сентября", - сказал глава службы.
Гасангаджиев отметил, что подготовка проходит легче благодаря объемной реконструкции. "Мы обновляем сети и готовимся к отопительному сезону", -добавил он.
Год назад отопление в московские дома начали подавать в последних числах сентября. По существующему регламенту отопление включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов и есть тенденция к ее дальнейшему понижению.
Отключат тепло тогда, когда за пять суток температура выше 8 градусов тепла.