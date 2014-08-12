На Сахалине ураган чуть не сорвал гастроли московского дельфинария

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Бушующий на Сахалине ураган повредил купол гастролирующего московского дельфинария. Животные - два морских котика и четыре дельфина - не пострадали, сообщает "Интерфакс".

На купол дельфинария упали ветки деревьев и шифер с крыш домов. Животные сильно перепугались, сотрудникам дельфинария пришлось посменно опускаться в бассейн на протяжении всей ночи, чтобы успокоить дельфинов и котиков.

Для снятия стресса животных накормили сахалинской рыбой.

Чрезвычайное происшествие не сорвало гастроли дельфинария, во вторник состоится следующее представление. В настоящее время рабочие восстанавливают поврежденный купол.

Представления дельфинария собирают аншлаг на Сахалине.

На Сахалине и Дальнем Востоке бушует тайфун Халонг, который до этого пронесся над Японией. Скорость ветра достигает 40 метров в секунду.

Уже есть первые жертвы - на Сахалине погибла девушка, которую ударило током из-за повреждения линии электропередач. Восемь человек получили различные травмы.