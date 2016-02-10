Maroon 5 можно будет услышать в Москве только один раз

Фото: facebook.com/maroon5

Культовая американская группа Maroon 5 выступит в Москве с грандиозным шоу. Единственный концерт в России состоится в СК "Олимпийский" 3 июня. Музыканты представят поклонникам композиции с последнего альбома "V", а также легендарные композиции This Love, Moves Like Jagger, Misery и многие другие.

Спустя неделю после релиза в США альбом "V" разместился на лидирующей позиции чарта Billboard 200. Самый известный сингл альбома Sugar получил номинацию на "Грэмми" и большой успех в интернете: видеоклип на Youtube собрал уже больше миллиарда просмотров.

Мировой тур в поддержку пластинки стартовал в феврале 2015 года. В Европу группа поедет в мае и июне вслед за выступлением на фестивале в Марокко. В сентябре группа планирует посетить Азию, Австралию и Новую Зеландию. В феврале и марте Maroon 5 будут гастролировать по Латинской Америке. В общей сложности группа планирует отыграть 120 концертов в более чем 30 странах и собрать более 2,5 миллиона фанатов.