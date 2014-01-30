Гаражи и речные вокзалы: где, что и зачем снимали киношники

Зачем строилась железнодорожная ветка в центре Москвы? И куда она исчезла? Какой 37-метровый памятник вырезали из фильма "Волга-Волга"? О судьбе знаменитого Бахметьевского гаража и многом другом - в нашей постоянной рубрике "Москва киношная" расскажет обозреватель Алексей Байков.

Раз уж в прошлый раз мы вплотную занялись московскими транспортными объектами, то с них же и начнем. И снова скажем пару слов про железную дорогу, но не про вокзал, а про одну небольшую, но очень необычную ветку, которая сперва была, а потом исчезла:

Подъездной путь от 1-й Ситценабивной фабрики до Павелецкой железной дороги

кадр из фильма "Такси-Блюз"

Представьте себе – идете вы туманным утром по одной из улиц нашего "дальнего центра". Заворачиваете за угол и попадаете даже не на улицу, а в проулок между двумя рядами порядком облупившихся старых домов, где и асфальта-то нет. Обычный такой проулок, даже веревка между деревьями протянута и чье-то белье на ней сушится. И посреди этой московской дворовой классики… лежат рельсы, причем не трамвайные, а железнодорожные. А по ним идет самый настоящий локомотив ТЭ1. Скажете, что так не бывает? Но нет, такое в нашем городе было еще недавно и даже успело сохраниться в вечности на кинопленке. Включите "Такси-Блюз" и еще раз пересмотрите сцену освобождения из вытрезвителя, когда Шлыков, которого это все уже достало, прогоняет Селивестрова, а тот накрывается белой простыней и ложится на рельсы перед электровозом. Оно!

Для начала немного истории: 1-я Ситценабивная фабрика образовалось из мастерской, открытой в 1823 году в Кожевниках швейцарцем Бухером. Заведение несколько раз сменило владельцев (что характерно, все они, как на подбор, были иностранцами, немцами или швейцарцами), но по-настоящему "развернуться" смогло только при Эмиле Цинделе, получившем фабрику в качестве приданного в 1847 году. В начале 1870-х Циндель вовремя учуял дух грядущей "электрической революции" и полностью обновил парк оборудования, что позволило 1-й Ситценабивной в кратчайшие сроки выйти на первое место среди аналогичных российских предприятий. Товарищество "Эмиль Циндель" всерьез расширилось, а заодно обзавелось сетью торговых точек по всей Москве (один из магазинов, например, был на Арбате в доме 28) и собственным универсальным магазином в доме 11 по Дербеневской, кстати, сохранившимся до сих пор.

Видимо, тогда же Цинделю и пришла в голову идея проложить собственную железнодорожную ветку прямо сквозь жилые кварталы. По крайней мере, если как следует поковыряться в Интернете, то можно отыскать фотографию погрузки готовой продукции в вагоны прямо во дворе фабрики. Рельсы пересекали Дербеневскую (переезд был без шлагбаума, но имел световую сигнализацию), затем уходили в жилой квартал между Дербеневской, Жуковым проездом и Летниковской, и именно там, на участке между домами 14с4 и 14с5 по Дербеневской, и снималась та самая сцена из "Такси-блюз". С путями Павелецкого направления железной дороги ветка соединялась под мостом Жукова проезда.

Владимир Парошин. Тупик на Дербеневской

В 1990-х фабрику постигла всеобщая участь, и вывозить оттуда стало уже нечего, но пути при этом кем-то поддерживались в исправном состоянии до 2002 года, после чего ветку разобрали. И все же кое-что сохранилось. Переезд на Дербеневской не демонтировали, а закатали под асфальт и, присмотревшись, там еще можно увидеть рельсы, а на Летниковской до сих пор стоит одинокий семафор.

Помимо кино, ветка осталась и в живописи. У Владимира Парошина в его серии, посвященной московским дворам, есть картина "Тупик на Дербеневской", рекомендую. А вот почему киношники заинтересовались этой веткой только один раз – тоже вопрос, ведь в их распоряжении долгое время была сохранившаяся практически без изменений промзона конца XIX – начала XX века, да еще и с рельсами между жилыми домами. Идеальная была бы "городская декорация" для съемок любых фильмов про рабочее движение и революцию, но не сложилось.

Северный речной вокзал

Здание Северного речного вокзала было построено в 1937 году, как наглядное воплощение слогана "Москва - порт пяти морей". По задумке архитекторов Рухлядева и Кринского, своим внешним видом здание вокзала должно было напоминать пришвартовавшийся к берегу огромный двухпалубный пароход, декорированный под "сталинский ампир". Наиболее известными архитектурными элементами Речного вокзала являются: во-первых, шпиль, увенчанный звездой со Спасской башни Кремля над башней с часами-курантами из Воскресенского собора Волоколамска, во-вторых, расположенный со стороны Ленинградского шоссе трехарочный вход, украшенный майоликовыми тарелками. Чего там только не изображено - станция метро "Киевская", первый полет над Северным полюсом, так и не построенный Дворец Советов, шлюз канала "Москва-Волга" и даже вид на "Москву будущего".

Кстати о шпиле – в башне имеется механизм, позволяющий его поднимать и опускать. По замыслу архитекторов, таким образом должны были отмечать начало и конец каждой навигации, но возиться с этой сложной системой никто не хотел, поэтому шпиль приводили в движение лишь несколько раз.

Первым делом в кино Речной вокзал, конечно же, появился в не раз уже упоминавшейся нами комедии "Новая Москва", которую сегодня можно считать почти что научно-познавательным фильмом про сталинский Генплан 1935 года. Во-вторых, не могла обойтись без него снятая в том же году "Волга-Волга". Александрову даже позволили закрыть главный вход своими фальшивыми лозунгами "Привет делегатам Олимпиады" (герои фильма плывут в Москву на конкурс самодеятельности "Московская музыкальная Олимпиада"). Далее следуют "Горожане" (1975) и "По семейным обстоятельствам" (1977), в последнем в ресторане вокзала происходит трогательные объяснения между Изольдой и Рожденом. И еще в "Гонках по вертикали" (1983) следователь Тихонов рядом с Речным гуляет с девушкой из военного архива.

Если уж мы окончательно перешли с железнодорожного транспорта на речной, да еще и упомянули такую древнюю классику, как "Волга-Волга", то не лишним будет вспомнить и другой показанный в этом фильме объект – собственно сам канал и его сооружения. Давайте посмотрим на них глазами операторов фильма:

кадр из фильма "Волга, Волга"

Во-первых, Шлюз №3 в Яхроме (архитектор В. Мовчан), башни которого украшены выполненными из красной меди моделями каравеллы Колумба "Санта Мария". Знаменит он еще и тем, что в декабре 1941 года именно в этом районе по каналу пролегал рубеж обороны во время битвы за Москву.

Мост Рижской ж/д

Далее в фильме появляется мост Рижской железной дороги, построенный над каналом в 1935-37 гоадх по проекту инженера Бачелиса. Известен, во-первых, благодаря тому, что на его сооружение ушло всего 13 месяцев, во-вторых, из-за своей уникальной конструкции: трехшарнирная арка с пролетом в 120 метров, что превышало длину пролетов у всех остальных железнодорожных мостов, построенных к тому моменту в СССР. Естественно, что у приемной комиссии возникли определенные сомнения, поэтому испытания были предельно жесткими: по мосту Бачелиса были одновременно пущены четыре тяжелых паровоза с прицепленными к ним американскими платформами, гружеными камнем. Мост выдержал и уже через неделю (5 августа 1936 года) по нему было открыто регулярное движение, а железнодорожники приступили к разборке старого полотна Рижской (Калининской) дороги.

Дальше, в сцене, когда Дуня подплывает к Северному речному вокзалу, есть маленький подвох: берег, на котором играет оркестр морячков, к каналу "Москва - Волга" не имеет никакого отношения, это Пушкинская набережная. Опознается она по мелькающей на заднем плане бронзовой скульптуре мальчика с рыбой - некогда парочка таких мальчиков составляла компанию ныряльщице в Нескучном саду.

кадр из фильма "Волга, Волга"

Ну, и наконец, знаменитые отцензурированные кадры с пристани "Большая Волга" в Дубне. На берегах проводящего канала Шлюза № 1 когда-то стояли два грандиозных памятника Ленину и Сталину, высотою в 37 метров каждый, и оба, конечно же, попали в фильм "Волга-Волга". После XX съезда негатив из ленты отредактировали, вычистив оттуда все намеки на культ проклятой личности, в лучших, так сказать, традициях: порезали эпизод пробега Стрелки по палубе из-за того, что в одном из кадров было полностью видно название теплохода "Иосиф Сталин", а в эпизодах на пристани оставили тот кадр, где от статуи вождя были видны только ноги. Кадр, в котором была видна статуя целиком, заменили титрами "На пристани "Большая Волга" участники Олимпиады пересаживались на московские теплоходы". В начале 1960-х убрали и саму статую, оставив только Ленина. Между прочим, автором обеих скульптур был никто иной, как уже известный нам Меркуров. Перед тем, как приступить к крупным формам, он решил "потренироваться на кошечках" и изготовил из гипса маленьких (всего-то 8 метров высотой) Ленина и Сталина, которых сперва установили на Площади Свердлова (Театральной) рядом с Большим театром, а потом отправили в Нью-Йорк на Всемирную выставку.

Бахметьевский гараж на улице Образцова

Мы говорим "московский конструктивизм", подразумеваем - "Мельников", мы говорим "Мельников", заодно вспоминаем и Шухова, а где творческий тандем "Мельников + Шухов" - там обязательно Бахметьевский гараж. Хотя мало кто знает, что по изначально утвержденному проекту одно из самых известных зданий московской автоинфраструктуры должно было выглядеть, как обычный для тех лет автобусный парк "манежного типа". Тут в буквальном смысле с улицы явился Мельников со своей идеей "пилообразной" парковки, которая позволяла обойтись без переключения на задний ход и, таким образом, существенно сокращала расход горючего. "Жаль стало истраченных слитков золота", - как писал сам архитектор, имея в виду мучения водителей автобусов и расход топлива на заезд в стандартные гаражи "манежного" типа. В московском Коммунхозе ему сперва не поверили и решили устроить практические испытания. 16 мая 1926 на Арбузовской площади прямо на мостовой разметили краской парковочные места: как в стандартном "манеже" и по системе Мельникова, после чего 30 автобусов и грузовиков должны были на скорость заезжать в оба "гаража". Хронометраж показал, что вариант Мельникова дает существенный выигрыш в скорости, после чего проект, наконец, отдали ему. А он, в свою очередь, отправился к Шухову с просьбой помочь с перекрытиями.

Формально Бахметьевский гараж считается первым московским автобусным парком (в 1930 году ему даже присвоили этот номер официально), но это не совсем так – до постройки мельниковского "параллелограмма", закупленные в Англии автобусы выезжали на маршруты из бывших складов Покровской мануфактуры на Большой Ордынке. А гараж на Образцова, в свою очередь, эксплуатировали "в хвост и в гриву" аж до 1990 года, причем с существенными перегрузками: например, в 1961 году за парком числилось 444 автобуса при проектной вместимости в 186 мест (учтем еще, что эта вместимость рассчитывалась по 28-местным "Лейландам", а никак не по ЛиАЗам и секционным "Икарусам"). Здание при этом практически не реконструировалось, за исключением чисто косметического "ремонта" - перекрашивали его, к примеру, постоянно, зачем-то сбили объемные надписи с фасада, меняли стекла на стеклоблоки и так далее.

А потом все кончилось, парк был переведен с улицы Образцова в Бибирево, а покинутый Бахметьевский гараж стал стремительно разрушаться, так что к началу 2000-х от него остались только стены и основные несущие конструкции шуховской крыши, до предела изъеденные коррозией. Потом Лужков отдал останки здания под еврейский культурный центр, потом его, хоть с ошибками, но реконструировали, а с 2008 года это место стало известным всей культурной Москве как арт-центр "Гараж".

В кино Бахметьевский гараж появляется в фильме "Сын" (1955). Во время своих ночных скитаний по Москве Андрей выходит на улицу Образцова и видит, как из парка выезжают автобусы. Под углом, согласно той самой "пилообразной" системе Мельникова.

Гараж грузовых машин Моссовета (автобусный парк № 4)

Еще одна знаменитая работа тандема "Мельников + Шухов" в области автоинфраструктуры. Поскольку для гаража изначально был отведен небольшой участок неправильной формы, Мельников решил довести свою "пилу" до окончательного совершенства и запроектировал здание в форме подковы на 104 машиноместа. В центре каждого торца был сделан выступ в виде киля, в котором располагались два проема ворот: для въезда и выезда, соответственно. Это позволяло заводить в гараж машины любых габаритов прямо с проезжей части Новорязанской улицы, не мешая остальному движению. В 1948 году здание было передано Мосгортрансу, и в нем разместился 4-й автобусный парк, в который были переведены 115 автобусов из Бахметьевского гаража. В 1997 году, как и Бахметьевский, гараж Моссовета тоже попал в список "памятников истории и культуры, разрешенных к приватизации", что с ним будет дальше и кому он в итоге достанется – неизвестно.

В кино: именно в этот парк трудоустраивается главная героиня фильма "Человек родился" (1956). В кадрах очень хорошо показаны шуховские перекрытия и вообще само внутреннее устройство гаража.

Подземный паркинг па Проспекте Мира

Вспоминаем начало фильма "Петля" (1983): девушка-самоубийца со своим спутником идут по Черниговскому переулку, поворачивают за угол (снова перенос в пространстве!) и оказываются на пересечении Проспекта Мира с улицей Сергея Эйзенштейна. Чуть освещенная одинокой лампочкой табличка рапортует нам о том, что здесь ведется "сооружение подземного многоярусного гаража". По утру тело девушки найдут там же, в котловане. Далее смотрим диалог следователя с прорабом, бригада которого обнаружила труп:

" - Чего это вы тут строите такое?

- Гараж кооперативный. Что это за работа? То, что летом нужно было делать, – теперь изволь зимой ковыряться.

- А чего ж понадобилось строить такой глубокий котлован, если строите всего-навсего гараж?

- Гараж-то подземный. Сначала хотели два этажа, а потом там чего-то не раскинули - три этажа. Потому и котлован такой глубокий. Тут не то, что человек, тут слон упадет, рога сломает"

Прибедняется прораб, ох, и прибедняется. Не два и не три этажа, а целых восемь. В 1989-м этот долгострой 1980-х был все-таки доделан и сдан, и с тех пор считается самым глубоким подземным паркингом в Европе с общей площадью в 65 000 квадратных метров.

Продолжение – следует.

Алексей Байков