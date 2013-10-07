Незаконно построенные гаражи сносят в районе Измайлово

В Измайлове сносят незаконно построенные гаражи

В районе Измайлово сносят незаконно построенные гаражи. По словам местных жителей, никаких разрешающих документов собственники им не предъявили и не сообщили о существовании положительного решения суда, сообщает телеканал "Москва 24".

30 лет назад на месте гаражей была открытая автостоянка, позже автомобилисты получили разрешения на временные конструкции. Но договор аренды давно истек, а освобождать городскую землю никто не собирался. Кроме того, некоторые боксы стали жилыми.

Владельцы не отрицают, в некоторых боксах действительно жили гастарбайтеры. Но кто сдавал им помещение - ответить не могут. Сейчас участники кооператива посменно охраняют уцелевшие гаражи.