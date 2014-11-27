В выставочных залах Москвы под Новый год устроят театральные мастер-классы

Фото: vzmoscow.ru

Под Новый год дети смогут освоить разные театральные техники - от светового театра до театра теней - в выставочных залах и галереях Москвы. С 25 декабря по 11 января в них пройдут мастер-классы, а также новогодние представления и перформансы.

"Новогодний фестиваль - это новый и очень важных для нас проект. В объединение "Выставочные залы Москвы" входят залы и галереи, расположенные во всех округах города, поэтому посетить наши представления можно будет легко, минуя предновогодние пробки", - рассказала директор объединения "Выставочные залы Москвы" Елизавета Фокина.

Представления рассчитаны на детей разного возраста - фестиваль смогут посетить малыши в возрасте от десяти месяцев, дошкольники, а также ребята постарше.

Юных гостей выставочных залов и галерей ждут встречи с героями книг, творческие мастер-классы, игры. Ребята будут заниматься в театрах магнитных кукол и теней, световом театре, порисуют акварелью или песком. Кроме того, дети смогут раскрасить футболки, научиться играть на африканских барабанах.

Спектакли, которые увидят гости фестиваля "Новый год ВЗале", будут интерактивными - зрителям предложат стать их активными участниками. Как сообщают организаторы, для детей с ограниченными возможностями подготовлены особенные представления "А где же Новый год?" и "Волшебный фонарь".

Найти расписание представлений и приобрести билеты на них можно здесь.