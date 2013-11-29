Форма поиска по сайту

29 ноября 2013, 13:29

Культура

Гайд-парк у Крымского моста закрывается на ремонт до 20 января

Фото: m24.ru

Площадка для публичных выступлений, расположенная в Парке Горького, до 20 января 2014 года закрывается на ремонт. Заявки на проведение мероприятий на территории гайд-парка администрация временно перестанет принимать 1 декабря, сообщает пресс-служба Парка Горького.

Гайд-парк, который вмещает до 2 тысяч человек, расположен на Пушкинской набережной у Крымского моста. Публичные мероприятия на его территории можно проводить с 7.00 до 22.00. Заявить о желании выступить можно не ранее 15 и не позднее 3 дней до проведения мероприятия.

Напомним, что гайд-парки открылись на в парке "Сокольники" и Парке Горького в начале мая 2013 года. Площадки заняты акциями примерно раз в неделю. В остальное время они открыты для прогулок и занятий спортом.

гайд-парки ЦПКиО имени Горького публичные выступления

